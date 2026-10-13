ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde 300 bin TL'lik soruya kadar ilerleyen Emrullah Erol, “Şehriyâr ne demektir?” sorusu karşısında uzun süre düşündü. İki joker hakkını kullanan yarışmacı, verdiği yanıtın yanlış çıkmasıyla büyük ödül yolunda elendi.

300 BİN TL'LİK SORU KARŞISINA ÇIKTI

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Emrullah Erol, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçerek yarışmada ilerledi. İkinci barajı da aşan yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10'uncu soruyu açtırmaya hak kazandı.

Erol'un karşısına çıkan soru, “Şehriyâr ne demekt?” oldu. Osmanlıca kökenli kelimenin anlamını bulmakta zorlanan yarışmacı, bir süre düşündükten sonra seyirci jokerini kullanmaya karar verdi.

SEYİRCİ JOKERİNDE “VALİ” CEVABI ÖNE ÇIKTI

Seyirci jokeri kullanıldığında seçenekler arasında “B- Vali” yanıtı yüzde 50 oranında öne çıktı. Ancak seyircilerin tercihinden emin olamayan Emrullah Erol, bir de yarı yarıya joker hakkını kullandı.

İki joker hakkını da kullandıktan sonra kararını veren yarışmacı, soruya yanıt vermek istediğini belirtti.

“KAYMAKAM” DEDİ, YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Emrullah Erol, 300 bin TL değerindeki soruya “D- Kaymakam” yanıtını verdi. Ancak doğru cevap “A- Padişah” olunca yarışmacı elendi.

Şehriyâr kelimesinin anlamını doğru bilmesi halinde 500 bin TL değerindeki soruyu açtırma hakkı kazanacak olan Erol, yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.