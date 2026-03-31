Çekyalı otomobil üreticisi Škoda Auto, yerel markaların yükselişiyle birlikte satışlarında yaşanan dramatik düşüşün ardından bu yılın ortasında Çin pazarındaki araç satışlarını tamamen durdurma kararı aldı. Bir dönem Çin'de yılda 300 bin araç satan dev şirket, stratejik odağını satışlarını ikiye katladığı Hindistan ve ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) bölgesine kaydırıyor.

SATIŞLAR 300 BİNDEN 15 BİNE DÜŞTÜ

Yabancı otomobil markalarının Çin yerel pazarında yaşadığı büyük kan kaybı, Škoda'nın bilançolarına ağır yansıdı.

On yıl önce Çin'i en büyük pazarı olarak gören ve ülkede yılda 300.000 araç satan şirket, E15 gazetesinin yayımladığı verilere göre geçtiğimiz yıl %14,5'lik bir düşüşle sadece 15.000 araç satabildi.

Yerel SAIC markası ve Volkswagen ortaklığındaki fabrikalarda üretilen Škoda modellerinin ülkedeki satışına bu yılın ortasına kadar bölgesel bir ortakla devam edilecek ve ardından satışlar tamamen sonlandırılacak.

SATIŞ SONRASI HİZMET SÜRECEK

Çin pazarından çıkış süreci kademeli olarak yönetilecek. Škoda Auto sözcüsü Ivana Povolná'nın açıklamalarına göre şirket, ülkedeki mevcut iş altyapısını bir süre daha kullanacak. Marka ülkeden çekilse bile, halihazırda Škoda sahibi olan Çinli kullanıcılar için satış sonrası hizmetler yasal gerekliliklere uygun olarak verilmeye devam edecek.

YENİ MERKEZLER BELİRLENDİ

Şirketin CEO'su Klaus Zellmer'in uluslararası strateji analizleri sonucunda, markanın Çin ve Rusya'da kaybettiği kanı durduracak yeni merkezler belirlendi.

Hindistan Sıçraması: Škoda, geçen yıl Hindistan'daki araç teslimatlarını neredeyse ikiye katlayarak 70.600 adede çıkardı. Ülkede Slavia, Kushaq ve Kylaq modelleri iki ayrı fabrikada üretiliyor.

Vietnam Açılımı: Hindistan'da üretilen araçlar, geçen yıldan bu yana Vietnam'daki Ha-Long fabrikasında da monte edilerek ASEAN bölgesine giriş için stratejik bir köprü görevi görüyor.

Çin pazarının bıraktığı boşluğu doldurmak için agresif bir uluslararası gelişim planı uygulayan şirket; sadece Asya'da kalmayıp Avustralya ve Yeni Zelanda'daki satış fırsatlarına odaklanacak. Ayrıca, Sovyet sonrası cumhuriyetlerdeki yeni pazarlarda da etkinliğini artırmayı hedefliyor.