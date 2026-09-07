Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 300 bin TL değerindeki Yeşilçam sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. “Ceza” filmindeki Alev karakterini kimin canlandırdığı sorulan yarışmacı, telefon jokerinden de yardım aldı ancak doğru cevabı bulamayınca yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.

300 BİN TL’LİK YEŞİLÇAM SORUSU

İkinci baraj sorusunu da geçerek 300 bin TL’lik 10. soruyu açtırmaya hak kazanan yarışmacının karşısına Yeşilçam sinemasından bir soru çıktı.

Soruda, “Ceza” filminde Kadir İnanır’ın canlandırdığı Ali karakterine “Atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun” dedirten ve “itliği, hergeleliği” öğrenme kararı aldıran “bir kumarbazın salak kızı” Alev’i kimin canlandırdığı soruldu.

Şıklar arasında Gülşen Bubikoğlu ve Hale Soygazi’nin de bulunduğu soru, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü.

JOKERİNİ KULLANDI, CEVABI YİNE BİLEMEDİ

Doğru cevaptan emin olamayan yarışmacı, telefon jokerine başvurdu. Yardım aldıktan sonra kararını veren yarışmacı “A- Gülşen Bubikoğlu” seçeneğini işaretledi.

Ancak doğru cevap “D- Hale Soygazi” çıktı.

500 BİN TL’LİK SORUYU GÖREMEDİ

Yanlış cevabın açıklanmasıyla yarışmacı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Doğru cevabı verseydi 500 bin TL değerindeki soruya geçme hakkı kazanacaktı.

Yanlış cevap nedeniyle yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu göremeden yarışmaya veda etti ve 50 bin TL ödülle ayrıldı.