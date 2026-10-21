Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, 20 Ocak 2025 tarihinden bu yana yabancı ülke vatandaşlarına ait 300 binden fazla vizeyi resmen iptal etti. Alınan karar, ülke tarihindeki en hızlı ve en yüksek hacimli vize iptal süreci olarak kayıtlara geçti.

BU KADAR HIZLI VİZE İPTALİ DAHA ÖNCE GÖRÜLDÜ MÜ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, Beyaz Saray'ın paylaştığı resmi verileri doğrulayarak sürecin boyutunu kamuoyuna açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Donald Trump yönetiminin tarihteki tüm önceki yönetimlerden çok daha seri bir tempoda ve yüksek miktarda vize iptali gerçekleştirdiği belirtildi.

Namdar, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada 300 binden fazla vizenin düşürüldüğünü ve bu sayının her geçen gün artmaya devam ettiğini kaydetti. Yetkililer, konsolosluk ve güvenlik birimlerinin vize kütükleri üzerindeki incelemeleri aralıksız sürdürdüğünü aktardı.

VİZE SAHİPLERİ HANGİ GEREKÇEYLE ÜLKEYE ALINMAYACAK?

Washington yönetimi, vize sahiplerinin Amerikan kanunlarına ve vize şartlarına koşulsuz şekilde riayet etmek zorunda olduğunu ilan etti. Yasal çerçevenin dışına çıkan ya da güvenlik gerekçelerini ihlal eden yabancıların vizelerinin derhal hükümsüz kılındığı vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Namdar, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmenin devredilemez bir hak değil, kurallara bağlı bir ayrıcalık olduğunu ifade etti. Yasal düzenlemelere aykırı hareket eden kişilerin bu ayrıcalığı kalıcı olarak yitireceği ve ülkeye giriş izinlerinin sonlandırılacağı bildirildi.