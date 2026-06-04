İtalyan tüketici derneği Codacons tarafından açıklanan verilere göre, Colle Santa Lucia'daki radar sistemi 2021-2026 yılları arasında 2 milyon euronun üzerinde ceza geliri üretti. Bu rakam köy nüfusuna bölündüğünde kişi başına yaklaşık 6 bin euroya denk geliyor. Dolomitler'in dağ yolları üzerinde bulunan ve yıl boyunca yoğun turist ve sürücü trafiği alan köy, bu nedenle ülke genelinde dikkat çeken örneklerden biri oldu.

KÜÇÜK YERLEŞİMLER BÜYÜK ŞEHİRLERİ GERİDE BIRAKTI

Araştırmaya göre durum yalnızca Colle Santa Lucia ile sınırlı değil. Güney İtalya'da Lecce ili sınırlarında bulunan Galatina kasabasında hız kameralarından elde edilen gelir 2026 yılında yaklaşık 5,3 milyon euroya ulaştı. Galatina, nüfus bakımından kendisinden çok daha büyük birçok İtalyan kentini geride bıraktı. Trepuzzi, Cavallino ve Lecce çevresindeki diğer radar noktalarıyla birlikte bölgedeki toplam ceza gelirinin 9 milyon euronun üzerine çıktığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu gelirlerin nüfus büyüklüğünden çok araç trafiğinin yoğunluğuyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle turistik güzergahlarda veya şehirler arası geçiş yollarında bulunan küçük belediyeler, yoğun araç akışı sayesinde büyük gelirler elde edebiliyor. Bu nedenle bazı yerleşim yerlerinin radar gelirleri Roma, Milano veya Bologna gibi büyük merkezlerle kıyaslanır hale geldi.

"RADARLAR GÜVENLİK ARACI MI, GELİR KAPISI MI?"

İtalya'da yıllardır süren tartışmanın merkezinde ise hız kameralarının gerçekten trafik güvenliği amacıyla mı kullanıldığı, yoksa belediyeler için önemli bir gelir kaynağına mı dönüştüğü sorusu bulunuyor. Özellikle sürücü dernekleri ve bazı hukukçular, radarların yer seçimi ve teknik onay süreçleri konusunda çeşitli itirazlar dile getiriyor.

Öte yandan büyük şehirlerde farklı bir tablo ortaya çıktı. Codacons verilerine göre 2025 yılında İtalya'nın büyük kentlerinde radar kaynaklı gelirler bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 geriledi. En yüksek gelir Florence'te kaydedilirken, Milano ve Bologna da listenin üst sıralarında yer aldı. Roma'da ise radar gelirlerinde yüzde 50'yi aşan düşüş yaşandı.

İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın radar sistemlerinin onay süreçlerine ilişkin hazırladığı düzenlemeler ve mahkemelerin verdiği bazı kararlar nedeniyle önümüzdeki dönemde cezalarla ilgili yeni itirazların gündeme gelmesi bekleniyor. Tartışmalar sürerken Colle Santa Lucia gibi küçük kasabalar, hız kameralarının Avrupa'daki en dikkat çekici örnekleri arasında gösterilmeye devam ediyor.