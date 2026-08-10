Çin'de düzenlenen bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kostümlü katılımcılar, çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı bardaklara doldurarak 50 yuan, yani yaklaşık 7 dolar karşılığında sattı. İlginç satışa yoğun ilgi gösteren bazı katılımcıların sıvıyı içmeye çalışması ise tartışmayı daha da büyüttü.

Olay, 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou kentindeki Poly World Trade Center Expo'da düzenlenen 39. Guangzhou Firefly ACG Expo sırasında yaşandı.

'Ayak suyu' için sıraya girdiler

Etkinlik alanının dışında kurulan stantlarda kostümlü bazı katılımcılar, büyük plastik kapların içinde limonlu su, kola ve farklı renklerde sıvılarla oturdu.

Çıplak ayaklarını bu kapların içine sokan katılımcılar, daha sonra sıvıyı tek kullanımlık bardaklara doldurarak ziyaretçilere sattı. Bardakların fiyatı 50 yuan, yani yaklaşık 7 dolar olarak belirlendi.

İnternette paylaşılan görüntülerde stantların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Bazı kişilerin ise satın aldıkları sıvıyı doğrudan kaplardan içmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, etkinlik alanındaki sıradan bir cosplay gösterisinin kısa sürede sosyal medyada tartışılan sıra dışı bir olaya dönüşmesine neden oldu.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Stantların çevresinde yalnızca ürünü satın alanlar değil, telefonlarıyla görüntü çeken çok sayıda kişi de toplandı.

Bir standın yanında bulunan uyarıda etkinliğin yalnızca eğlence amacı taşıdığı ve uygunsuz bir yönlendirme amacı bulunmadığı belirtildi. Ancak uyarı, görüntülerin yayılmasının önüne geçemedi.

Guangzhou'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, insanların gerçekten bu sıvıyı satın almak için para vermesine tepki gösterildi.

Olayın görüntüleri kısa sürede anime ve cosplay çevresinin dışına da yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, bunun yalnızca absürt bir cosplay şakası mı yoksa halka açık bir etkinlik için sınırların aşılması mı olduğu konusunda tartışmaya başladı.

Organizatörler müdahale etti

Görüntülerin yayılmasının ardından etkinliğin organizatörlerinden de açıklama geldi.

Organizatörler, söz konusu stantların resmi etkinlik alanının dışında bağımsız olarak kurulduğunu ve Firefly ACG Expo tarafından yetkilendirilmediğini açıkladı.

Gelen şikayetler üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, gösteriye katılan kostümlü kişiler etkinlik alanından uzaklaştırıldı.

Organizatörler ayrıca benzer nitelikteki "kalitesiz stantların" gelecekte düzenlenecek etkinliklerde kurulmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Olayda yer alan kişilerin kimlikleri ise kamuoyuna açıklanmadı.

Fikir ABD'deki benzer gösteriden mi geldi?

Guangzhou'daki olayın dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise benzer bir gösterinin yalnızca birkaç ay önce ABD'de de ortaya çıkmış olması.

Mayıs 2026'da Kaliforniya'da düzenlenen FanimeCon ile bağlantılı olmayan ParkCon adlı gayriresmi bir gece etkinliğinde, Hatsune Miku gibi karakterleri canlandıran cosplaycilerin ayaklarını soğutucu kutuların içine koyarak "Taze Ayak Suyu" adı altında içecek sattıkları görüntülenmişti.

ABD'deki gösteri de sosyal medyada hızla yayılmış, farklı porsiyon seçeneklerinin bulunduğu stantlar ilgi çekmişti.

Guangzhou'daki etkinlikte ise benzer fikir daha ileri bir noktaya taşındı. Bu kez stantlarda limon dilimleri ve tek kullanımlık bardaklar kullanılırken, ürün için doğrudan 50 yuan fiyat biçildi.

Ancak iki olay arasındaki en önemli fark, Çin'deki gösteriye etkinlik yönetiminin müdahale etmesi oldu.

Firefly ACG Expo, Çin'in farklı şehirlerinde anime, çizgi roman ve oyun kültürüne yönelik etkinlikler düzenleyen büyük organizasyonlardan biri. Şirket, düzenlediği etkinliklerin bugüne kadar 20 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştığını belirtiyor.

Bu nedenle birkaç bardak "ayak suyu" etrafında başlayan olay, kısa sürede yalnızca viral bir internet görüntüsü olmaktan çıkarak cosplay etkinliklerinde eğlence ile uygunsuz davranış arasındaki sınırın nerede çizilmesi gerektiğine ilişkin tartışmaya dönüştü.