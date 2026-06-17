Romanya, turizmde dünya çapında ses getirecek dev bir projenin startını verdi. Ülkenin Ukrayna sınırına sadece 45 kilometre mesafede bulunan ünlü Transilvanya bölgesindeki Parva köyü yakınlarında, Avrupa'nın en yüksek yaya asma köprüsü inşa edilecek.

Karpat Dağları'nın Romanya'daki en büyüleyici köşelerinden birinde, Rebra Nehri vadisi üzerine kurulacak köprü için tasarım ve inşaat sözleşmeleri resmen imzalandı.

Yaklaşık 4,55 milyon euro bütçeyle hayata geçirilecek olan bu mega proje, tamamlandığında 620 metre uzunluğa ve tam 300 metre maksimum yüksekliğe ulaşacak. Bu teknik özellikleriyle sadece Romanya’nın değil, tüm Avrupa’nın en yüksek köprüsü unvanını eline almaya hazırlanan yapı, doğaseverler için adrenalin dolu bir rota sunacak.

Dev köprü, aynı zamanda muhteşem dağ manzaralarıyla bilinen Rodnei Dağları Milli Parkı'nın küresel ölçekte tanıtılmasına da öncülük edecek.

ADI DUYULMAMIŞ KÖYÜ GENÇLERE TANITICAK

Parva Belediye Başkanı Ioan Strugari, bu projenin bugüne kadar haritada adı pek duyulmamış olan küçük bir köyü, özellikle gençler ve macera tutkunu turistler için uluslararası bir cazibe merkezine dönüştüreceğini belirtti.

Yetkililer, köprü inşasının ardından halka açık bir oylama düzenleyerek bu devasa yapının ismini bölge sakinlerinin önerileriyle hep birlikte belirleyecek. Gelişmeyen köylerin zamanla yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayan yetkililer, bu yatırımla bölgede kültürel ve yaratıcı yeni iş alanları oluşturmayı hedefliyor.