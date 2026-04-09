Arizona'nın Page şehri yakınlarında yer alan ve doğal bir sanat eseri olarak kabul edilen Horseshoe Bend, jeolojik süreçlerin yeryüzündeki en net izlerinden biri olarak kabul ediliyor. Colorado Nehri'nin kum taşlarını milyonlarca yıl boyunca sabırla işlemesi sonucu ortaya çıkan bu devasa kanyon yapısı, nehrin yaptığı at nalı şeklindeki keskin dönüş nedeniyle bu ismi almıştır. Dünyanın dört bir yanından gelen fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için vazgeçilmez bir rota olan bölge, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

MİLYONLARCA YILLIK JEOLOJİK MİRAS

Jeologlar, Horseshoe Bend'in oluşumunun yaklaşık 5-6 milyon yıl önce başladığını belirtiyor. Colorado Platosu'nun yükselmesi ve nehrin yatağını derinleştirmesiyle ortaya çıkan bu 300 metre derinliğindeki kanyon, kum taşının zengin mineral yapısı sayesinde gün doğumundan gün batımına kadar sürekli renk değiştiren bir görsel şölen sunuyor. Nehrin zümrüt yeşili suları ile kanyonun turuncu ve kırmızı tonları arasındaki tezat, bölgeyi dünyanın en çok fotoğraflanan doğal manzaralarından biri haline getirmiş durumda.

YILDIRIM DÜŞMESİNE KARŞI UYARI YAPILDI

At Nalı Virajı, sadece görsel güzelliğiyle değil, bölgede yaşanan ekstrem doğa olaylarıyla da biliniyor. Açık ve yüksek bir plato üzerinde yer alması nedeniyle, fırtınalı havalarda bölgeye sık sık yıldırım düşmesi olayları yaşanıyor. Yetkililer, özellikle yaz aylarında aniden bastıran fırtınalarda ziyaretçileri açık alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca kanyon kenarında bariyerlerin sınırlı olması nedeniyle, manzara izleme noktalarında ziyaretçilerin son derece dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

TURİZM VE KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye olan yoğun ilgi, yerel yönetimleri de harekete geçirdi. Artan turist sayısına rağmen doğal yapının korunması amacıyla çevre düzenlemeleri ve kontrollü erişim noktaları oluşturuldu. Page şehri ekonomisinin can damarı olan Horseshoe Bend, ekolojik dengenin korunması şartıyla turizme açık tutulmaya devam ediliyor.