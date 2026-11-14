Türkiye’de bir yandan Antalya’daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) konuşulurken bir yandan da 300 milyar doları bulan iklim ve enerji uyum finansmanının nasıl karşılanacağı tartışma konusuydu. Türkiye 300 milyar doları ararken fon krizi patlak verdi. Vurgunun dezenflasyon programı ile inşa edilmeye çalışan yatırımcı güvenini zedelediği vurgulandı. İngiliz gazete Financial Times da konuyu gündeme taşıdı, gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vereceği sınava çevrildi.

İSTİFAYI DA YAZDI

John Paul Rathbone imzalı haber ile Türkiye’de 20 milyar dolarlık hacme ulaşan fon skandalı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifası mercek altına aldı.

Gazete, fon krizinin Türkiye’nin 300 milyar dolarlık iklim ve enerji finansmanı arayışı döneminde yatırımcı güvenini zedelediğine dikkat çekti.

Haberde fon krizinin eylülde bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırımcıların paralarını geri çekme taleplerini karşılayamamasıyla patlak verdiği, bu fonların yatırım yaptığı bazı hisselerin fiyatlarında yükselişler yaşandığı, soruşturmayı yürüten makamların, bu yükselişte piyasa manipülasyonu yapıldığı şüphesi üzerinde durduğu aktarıldı. Krizin ardından 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verildiği aktarıldı.

Kriz, BDDK Başkanı Kavcıoğlu’nun istifası ile yeni bir boyut kazandı. Haberde Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu’nun, 11 Kasım’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan BDDK başkanlığı görevinden affını istediğini ancak aynı hafta yaptığı açıklamada BDDK’nın fon kriziyle ilgisi bulunmadığını savunmasına yer verildi.

Bakan Mehmet Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5.1 milyar dolarlık 10 anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

‘Yatırımcı güveni derinden zedelendi’



300 milyar dolar, Türkiye’nin iklim hedeflerini finanse etmek, enerji sistemini dönüştürmek için aradığı kaynağı kapsıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB’nin attığı adımlar, fon krizin bankacılık sisteminin geneline yayılabilecek sistemik etkilerini sınırlamada başarılı oldu. Ancak gazeteye göre, adımlar uluslararası piyasalardaki tedirginliği gidermeye yetmedi. Gazete, yargıya ve bürokrasiye sıçrayan bu davanın, uluslararası kaynak arayışının hızlandığı bir dönemde ‘yatırımcı güvenini derinden zedelediğini’ vurguladı.