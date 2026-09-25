Çalışmalar özellikle Gqeberha çevresindeki Albany çalılıklarında yoğunlaşıyor. Bölgede keçi ve diğer çiftlik hayvanlarının yıllarca süren yoğun otlatması sonucunda yaklaşık 1,5 milyon hektarlık alanın ciddi biçimde bozulduğu, bazı arazilerde bitki örtüsünün neredeyse tamamen ortadan kalktığı belirtiliyor.

300 MİLYONDAN FAZLASI DİKİLECEK

Spekboom'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri sıcak ve kurak koşullara dayanabilmesi. Bitki, başka türlerin tutunmakta zorlandığı bozulmuş topraklarda yetişebiliyor. Dalları yere doğru yayıldıkça toprağı güneşten ve şiddetli yağmurdan koruyan bir örtü oluşturuyor. Bu sayede zaman içinde diğer bitkilerin de yeniden büyüyebileceği daha elverişli bir ortam oluşması hedefleniyor.

Dikim işlemi ise büyük ölçüde elle gerçekleştiriliyor. Spekboom bitkisinden alınan parçalar önce fidanlıklarda yaklaşık üç-dört ay köklendiriliyor, ardından ekipler tarafından çoraklaşmış arazilere tek tek dikiliyor. Küçük projelerde dikilen bitkilerin yaklaşık yüzde 70 ila 90'ının yaşamını sürdürdüğü bildiriliyor ancak başarı oranı arazi ve bakım koşullarına göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Çalışmalar artık çok daha büyük bir ölçeğe taşınıyor. Yeni projelerden biri önümüzdeki dört-beş yıl içinde 100 bin hektarlık alanı spekboom ile kaplamayı hedefliyor. Projenin tam kapasiteye ulaşması halinde yılda yaklaşık 20 bin hektarlık alanda dikim yapılması planlanıyor.

91 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GELDİ

Bitkiye olan ilginin arkasında yalnızca arazileri yeniden yeşertme hedefi bulunmuyor. Spekboom büyürken atmosferden karbondioksit çektiği için dikilen alanlardan karbon kredisi elde edilmesi planlanıyor. Böylece yatırımcıların sağladığı para ile arazi onarılırken, gelecekte karbon kredilerinin satışından gelir elde edilmesi amaçlanıyor.

Büyük ölçekli projelerden biri için 91 milyon dolarlık finansman sağlandı. Bunun 25 milyon dolarlık bölümü Dünya Bankası bağlantılı sonuç bazlı bir tahvil üzerinden gelirken kalan 66 milyon doların büyük yatırımcılardan sağlandığı belirtiliyor. Amazon da gelecekte oluşturulması beklenen karbon kredilerinin bir bölümünü satın almak üzere projeye dahil oldu.

Ancak projenin başarısı dikilen yüz milyonlarca bitkinin ne kadarının hayatta kalacağına bağlı. Spekboomların büyüyerek toprağı kaplaması ve diğer bitkilerin geri dönüşüne yardımcı olması yıllar alacak. Buna rağmen Güney Afrika'da uzun yıllar boyunca çoraklaşan arazileri yeniden canlandırmak için spekboom dikimleri hızla genişletiliyor.