Amerikalı Michelle Ruffinelli, yaklaşık 241 cm'ye ulaşan kalça çevresiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sıra dışı vücut ölçüleri nedeniyle günlük yaşamında çeşitli zorluklarla karşılaşan Ruffinelli, görünümünden memnun olduğunu ve vücudunu değiştirmek istemediğini söylüyor.

Ruffinelli, geniş kalça yapısının genetik olduğunu savunuyor. Ailesindeki kadınların da benzer vücut hatlarına sahip olduğunu belirten Amerikalı kadın, estetik ameliyat veya implant iddialarını reddediyor. Eşinin ve çocuklarının da kendisine destek olduğunu ifade ediyor.

Vücut ölçüleri günlük yaşamını değiştiriyor

Ruffinelli'nin vücut ölçüleri, günlük hayatında bazı özel düzenlemeler yapmasını gerektiriyor. Standart mağazalarda kendisine uygun kıyafet bulamadığı için giysilerini özel olarak diktiriyor. Uçak yolculuklarında ise rahat edebilmek için bir koltuğun tamamını kullanıyor.

Buna rağmen vücut ölçülerini bir engel olarak görmeyen Ruffinelli, görünümünü gururla taşıyor. Eşi de evlilikleri boyunca ona destek veriyor. Çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Ruffinelli, eşinin vücut hatlarına hayranlık duyduğunu ve zaman zaman kalça ölçülerini birlikte kontrol ettiklerini anlatıyor.

Günde yaklaşık 5 bin kalori tüketiyor

Beslenme alışkanlıklarıyla da dikkat çeken Ruffinelli, günde yaklaşık 5 bin kalori tükettiğini söylüyor. Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmek istemediğini belirten Amerikalı kadın, kilo vermek için özel bir çaba göstermiyor.

Ruffinelli, vücut hatlarını kadınlığın bir parçası olarak görüyor. Geçmişte bazı toplumlarda geniş kalçaların güzellik, doğurganlık ve sağlık göstergesi kabul edildiğini hatırlatıyor.

Sıra dışı görünümü modellik kapılarını açtı

Farklı vücut ölçüleri, Ruffinelli'ye modellik dünyasının da kapılarını açtı. Özellikle büyük beden kadınlara yönelik yayınlarda fotoğraf çekimlerine katılan Amerikalı kadın, ilgi odağı olmaktan memnuniyet duyuyor.