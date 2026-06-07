Syracuse'daki New York Eyalet Üniversitesi Çevre Bilimleri ve Ormancılık Fakültesi ile Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, Seneca Gölü'nün tabanında gerçekleştirdikleri sonar taramalarında 144 adet devasa krater keşfetti. Her birinin yaklaşık 9 metre derinliğe ve 120 metre genişliğe sahip olduğu saptanan bu kraterlerin, yüzyıllardır bölge halkı tarafından "Seneca Topları" veya "Seneca Davulları" olarak adlandırılan patlama seslerinin asıl kaynağı olduğu açıklandı.

GÖL TABANINDAN FIŞKIRAN METAN GAZI ŞOK DALGASI YARATIYOR

Gölün en ücra noktalarındaki derin tortu birikintilerinden alınan su ve malzeme örnekleri üzerinde yapılan laboratuvar analizleri, tabanın altında yüksek miktarda metan ve diğer gazların varlığını ortaya koydu. Bilim insanları, tortul kayaçların altında biriken metan gazının zamanla basıncı artırarak dışarı fışkırdığını ve göl tabanında kraterler oluşturduğunu belirtti.

Yüzeye ulaşan bu gaz kabarcıklarının patlamasıyla, havada top atışı gibi algılanan güçlü şok dalgalarının oluştuğu kaydedildi. Elde edilen yeni veriler, 1934'te jeolog Herman Fairchild ve 1971'de William F. Arnsbrack tarafından ortaya atılan doğal gaz emisyonu teorilerini de resmen doğrulamış oldu.

Geçmişte bölgede yaşayan Seneca halkının "Büyük Ruh Manitou'nun gazabı", sonraki dönemde yerleşen Avrupalı göçmenlerin ise "Seneca savaşçılarının ruhları" olarak nitelendirdiği bu doğa olayının sıklığının son dönemde azaldığı bildirildi.

Uzmanlar, Seneca Gölü'nde elde edilen bulguların, dünya genelindeki diğer göllerin altındaki gaz birikimlerini incelemek için önemli bir bilimsel referans noktası olacağını ifade etti. Patlama seslerinin seyrelmesi, uzun süredir beklenmedik gürültülerden rahatsız olan yerel sakinler arasında rahatlamaya yol açtı.