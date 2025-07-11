Arkeologlar, 300 yıl önce Madagaskar açıklarında korsan saldırısıyla batan "Nossa Senhora do Cabo" adlı Portekiz gemisinin enkazını ortaya çıkardı. Gemi, Hindistan'ın Goa kentinden Portekiz'in başkenti Lizbon'a doğru seyrederken 8 Nisan 1721'de, dönemin en ünlü korsanlarından olan Kaptan Olivier "Akbaba" Levasseur tarafından saldırıya uğramıştı.

ALTIN ÇAĞIN EN BÜYÜK SERVETİ

Tarihe "Korsanlığın Altın Çağı" olarak geçen dönemde gerçekleşen bu baskın, korsanlık tarihinin en zengin ganimetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geminin enkazında bulunanların değeri ise yaklaşık 108 milyon sterlin (yaklaşık 5.88 milyar TL) olarak hesaplanıyor. Devlet mülkiyetinde ve silahlı bir kalyon olan geminin içinde değerli hazinelerin yanı sıra köleleştirilmiş yaklaşık 200 insan bulunuyordu. Onların akıbeti ise hala bilinmiyor.

16 YILIN SONUNDA BULUNDU

Tarihi Gemi Enkazlarını Koruma Merkezi'nden araştırmacılar, 16 yıllık bir araştırma sonucunda geminin enkazını Madagaskar'ın kuzeydoğusunda, Nosy Boraha Adası yakınlarındaki Ambodifotatra Körfezi'nde keşfetti. Kazı çalışmalarında 3.300'den fazla tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar arasında dini figürler, altın külçeler, inciler ve hazine dolu sandıklar yer alıyor.

"KORSAN STANDARTLARINDA BİLE MUHTEŞEM"

Keşfi gerçekleştiren Brown Üniversitesi araştırmacılarından Brandon A. Clifford ve Mark R. Agostini, buluntuları "Korsan standartlarına göre bile göz kamaştırıcı bir hazine" olarak tanımladı. Hazinenin bugünkü değeri ise 108 milyon sterlini aşıyor.

Nossa Senhora do Cabo gibi gemiler yalnızca baharat ve değerli taşlar değil, aynı zamanda köleleştirilmiş insanlar da taşıyordu. Bu da onları korsanlar için hem maddi hem insani açıdan değerli hedefler haline getiriyordu.

YAKIN ZAMAN ÖNCE BENZER KEŞİF

Öte yandan bu büyük keşfin yanı sıra İspanya'ya ait San Jose adlı başka bir hazine gemisi de yaklaşık 10 yıl önce Kolombiya açıklarında bulundu. 1708 yılında İngilizler tarafından batırılan ve yaklaşık 16 milyar sterlinlik hazine taşıdığı tahmin edilen geminin enkazı, 2015 yılında Baru Adası yakınlarında su altı drone'ları ile tespit edildi. İspanya ve Kolombiya arasında gemi için görüşmeler halen sürüyor...