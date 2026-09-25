ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod bölgesindeki Coonamessett Nehri'nde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon projesiyle, 300 yılı aşkın süredir nehrin doğal akışını engelleyen üç tarihi baraj tamamen kaldırıldı. 10 milyon dolar bütçeyle tamamlanan proje sayesinde yaklaşık 226 dönüm arazi, yeniden canlı bir kıyı ekosistemine dönüştürüldü.

KIZILCIK TARLALARINDAN DOĞAL SULAK ALANLARA

Bölgede onlarca yıl sürdürülen ticari kızılcık tarımı; nehrin düzleştirilmesine, taşkın yatağının yapısının bozulmasına ve doğal turba toprağının kalın kum katmanlarıyla kaplanmasına yol açmıştı.

Falmouth kasabası; NOAA Fisheries (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi), ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, Massachusetts Ekolojik Restorasyon Bölümü ve Coonamessett Nehri Vakfı ile iş birliği yaparak 2018 yılında Middle Dam’ın sökümüyle çalışmaları başlattı. Ardından Lower Dam ve Upper Dam da kaldırılarak nehrin doğal akışı sağlandı.

BALIK GÖÇÜ BAŞLADI

Proje kapsamında nehir yatağında yapılan düzenlemeler ve öne çıkan gelişmeler şöyle gerçekleşti:

Mühendisler, yaklaşık 1,5 km uzunluğunda kıvrımlı yeni bir akarsu kanalı inşa etti ve John Parker Yolu altındaki dar menfezi geniş bir köprüyle değiştirdi.

Balıkların avcılardan korunması ve dinlenebilmesi amacıyla nehir kıyılarına devrilmiş ağaçlar ile kök parçaları yerleştirildi.

Onlarca yıllık kızılcık yetiştiriciliğinden kalan binlerce ton kum taşınarak alttaki doğal turba ve gömülü tohumlar ortaya çıkarıldı. İnşaatın tamamlandığı 2020 yılından itibaren bölgede 200’den fazla yerli bitki türü yeniden görüldü veya dikildi.

Düşük su sıcaklığına ihtiyaç duyan Doğu dere alabalığı ve yumurtlamak için tatlı suya göç eden nehir ringaları nehrin yukarı kısımlarına yeniden ulaşmaya başladı.

ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR

Uzmanların açık alan fonlarını kullanarak eski kızılcık tarlalarını satın alması, alanın gelecekte ticari yapılaşmaya açılmasını engelledi. Gönüllülerin de yüzlerce saatlik iş gücüyle destek verdiği proje, nehir ağzına yerleştirilen elektronik balık sayaçlarına göre balık geçişlerinde rekor artış sağladı. NOAA Fisheries etki değerlendirmelerine göre bu çalışma, New England genelinde işlevini yitirmiş tarımsal kızılcık alanlarının yeniden doğal sulak alanlara dönüştürülmesi için model teşkil ediyor.