Ankara’daki Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde 2016 yılındaki kayıtlara göre 250 milyon dolar değerinde 302 tablo ortadan kayboldu. CHP’li Milletvekili Mühip Kanko, “Bu eserler nereye gitti? Devletin gözü önünde müzeler soyuluyor” diyerek TBMM’de Kültür ve Turizm Bakanı’ndan açıklama istedi.

Kayıp eserler arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden çalınan Türk ressamların ustalarının eserleri de var. Tabloların hiçbiri envanterde bulunmuyor.

RESMEN KÜLTÜREL BİR YIKIM

Sadece Ankara değil: Adana, Gaziantep, Batman ve İstanbul’daki müzelerde de kayıp eser vakaları yaşanıyor. Zeugma Müzesi’nde 9 milyon dolarlık 10 kıymetli parça, Batman’da 10 milyon dolar değerindeki altın sikkeler, Mimar Sinan Üniversitesi’nde ise 404 eser kayıplar listesinde.

Hikmet Onat: Anadolu Hisarı

BAKAN SESSİZ HALK TEPKİLİ

Sahte eser iddiaları, çalınan ziller, müzelerdeki envanter boşluklarıyla ilgili tek bir kamuoyu açıklaması yapılmadı. Kanko, “Bu tablo bir ihmal değil, organize bir talandır” dedi. “Kültür ve Turizm Bakanı ya bilmiyor ya da bilip susuyor. Kamuoyu derhal bilgilendirilmeli” diyerek soruşturma çağrısı yaptı.