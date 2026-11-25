Çalışma hayatına çocuk sahibi olduğu için ara veren kadınların emeklilik tarihini öne çekmesini sağlayan doğum borçlanmasında yıl sonu hareketliliği başladı.

Borçlanma tutarlarının doğrudan brüt asgari ücrete endeksli olması nedeniyle, 1 Ocak 2027 itibarıyla ödenecek rakamlarda ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yeni yıl zammından etkilenmek istemeyen annelerin 31 Aralık 2026 mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması gerektiğine dikkat çekerek maliyet tablosunu paylaştı.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA EYT KAPISI AÇILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan doğum borçlanması, kadın sigortalılara sadece eksik prim günlerini geriye dönük tamamlama fırsatı sunmakla kalmıyor, bazı özel durumlarda emeklilik yaşını da aşağı çekiyor.

Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde staj ya da çıraklık sigortası girişi bulunan kadınlar, bu tarihlerden sonra dünyaya getirdikleri çocukları borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebiliyor.

Bu yöntemle binlerce anne, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına dahil olarak yaş şartına takılmadan emekli olma avantajı yakalıyor.Kimler Yararlanabilir, Başvuru Nereye Yapılır?

Geniş bir sigortalı grubunu kapsayan bu haktan; SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b), Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamındaki kadın çalışanların yanı sıra tarım sigortalıları, isteğe bağlı sigortalılar ve sigortalı annenin vefatı durumunda hak sahipleri yararlanabiliyor.

Başvuru süreçlerinde eski işverenden herhangi bir belge talep edilmemesi ise annelere büyük kolaylık sağlıyor. İşçi, Bağ-Kur ve tarım sigortalıları son hizmetlerinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine bizzat gidebileceği gibi e-Devlet üzerinden de saniyeler içinde müracaat edebiliyor.

Kamu görevlileri ise e-Devlet kanalının yanı sıra Ankara Sıhhıye'deki SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na yazılı dilekçe göndererek işlemlerini başlatabiliyor.

31 ARALIK 2026'YA KADAR GEÇERLİ GÜNCEL TARİFE

Mevcut düzenlemeye göre doğum borçlanmasında ödenecek günlük tutar, başvuru tarihindeki asgari ücretin günlük brüt alt ve üst sınırları arasında kalmak şartıyla belirlenen kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor.

31 Aralık 2026 mesai bitimine kadar geçerli olan 1.101 TL'lik alt sınır ve 9.909 TL'lik üst sınır kazanç rakamlarına göre ödenecek tutarlar borçlanılacak süreye göre netleşmiş durumda.

Buna göre 1 günlük borçlanma yapmak isteyen bir sigortalı en düşük 352 lira 32 kuruş, en yüksek ise 3 bin 170 lira 88 kuruş öderken; 30 günü kapsayan 1 aylık borçlanmada bu rakam alt sınırdan 10 bin 569 lira 60 kuruşa, üst sınırdan ise 95 bin 126 lira 40 kuruşa ulaşıyor.

Çocuk sayısına göre tam süre borçlanma yapmak isteyen anneler için ise mevcut maliyetler şöyle şekilleniyor: 1 çocuk (2 yıl / 720 gün) için en düşük 253 bin 670 lira 40 kuruş, en yüksek 2 milyon 283 bin 33 lira 60 kuruş ödeme gerekiyor.

2 çocuk (4 yıl / 1.440 gün) borçlanmasında alt sınır 507 bin 340 lira 80 kuruş, üst sınır 4 milyon 566 bin 67 lira 20 kuruş olarak hesaplanıyor.

3 çocuk (6 yıl / 2.160 gün) için tüm haklarını kullanmak isteyen bir anne ise en düşük 761 bin 11 lira 20 kuruş, en yüksek 6 milyon 849 bin 100 lira 80 kuruş borçlanma bedeliyle karşılaşıyor.

YENİ YIL ZAMMI CEBİNİZDEN NE KADAR GÖTÜRECEK?

Ancak 1 Ocak 2027 itibarıyla asgari ücrete gelmesi öngörülen en az yüzde 30'luk artışla birlikte bu rakamlar katlanacak. Yeni yılda 1 çocuk için en düşük borçlanma bedelinin 329 bin 771 lira 52 kuruşa çıkması bekleniyor.

Buna göre başvurusunu yeni yıla bırakan bir anne tek çocukta en az 76 bin 101 lira 12 kuruş, üç çocukta ise tam 228 bin 303 lira 36 kuruş fazladan ödeme yapmak zorunda kalacak.

PARAYI HEMEN YATIRMA ZORUNLULUĞU YOK

Uzmanlar, düşük tarifeden yararlanmak isteyen annelerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar başvurularını sisteme girmelerinin yeterli olduğunu vurguluyor.

Yılbaşından önce başvuru yapan sigortalılar, ödemeyi başvuru günü yapmak zorunda kalmıyor; SGK tarafından kendilerine tebliğ edilecek ödeme süresini kullanarak mevcut yılın indirimli tarifesinden faydalanma hakkını garanti altına alabiliyor.