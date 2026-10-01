Emeklilik hesabına dahil edilen doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile Bağ-Kur ihya ödemeleri, brüt asgari ücret oranlarına göre hesaplanmaktadır.

2027 başında asgari ücrete yapılacak zamla birlikte borçlanma ödemelerinde artış yaşanacaktır. Bu durum, başvuru tarihini yeni yıla erteleyen kişilerin daha yüksek maliyetlerle karşılaşmasına neden olacaktır.

DOĞUM BORÇLANMASINDA OLASI MALİYET SENARYOLARI

Sigortalı kadınların en fazla 2 çocuk ve toplamda 2 yıla (24 ay) kadar faydalanabildiği doğum borçlanması hesaplamasında, brüt asgari ücretin %32'si esas alınmaktadır.

Mevcut Tutar (2026): Aylık 10.569,60 TL olan borçlanmanın 2 yıllık toplam maliyeti 253.670,40 TL düzeyindedir.

%28,4 Zam Senaryosu: Aylık ödeme 13.571,37 TL’ye, 2 yıllık maliyet ise 325.712,79 TL’ye çıkacaktır. Bu senaryoda oluşacak fark yaklaşık 72 bin TL’dir.

%30 Zam Senaryosu: 2 yıllık borçlanma maliyeti 329.771,52 TL’ye ulaşacaktır.

%35 Zam Senaryosu: 2 yıllık toplam tutar 342.455,04 TL olarak hesaplanmaktadır.

ASKERLİK VE YURT DIŞI BORÇLANMA HESAPLAMALARI

Askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında günlük tutar, brüt asgari ücretin %45’i üzerinden belirlenmektedir. 2026 yılı için günlük en düşük borçlanma 495,45 TL, aylık borçlanma ise 14.863,50 TL olarak uygulanmaktadır.

18 aylık askerlik borçlanmasının mevcut ve olası zam oranlarına göre değişimi şu şekildedir:

Mevcut Tutar (2026): 18 aylık borçlanma toplamı 267.543 TL’dir.

%28,4 Zam Senaryosu: Tutar 343.525,21 TL’ye yükselecektir.

%30 Zam Senaryosu: Tutar 347.805,90 TL olacaktır.

%35 Zam Senaryosu: Tutar 361.183,05 TL seviyesine ulaşacaktır.

BAĞ-KUR İHYA ÖDEMELERİNDE ARTIŞ

Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerinin yeniden geçerli kılınması işlemini kapsayan Bağ-Kur ihyasında da borçlanma oranı brüt asgari ücretin %45'i esas alınarak hesaplanmaktadır. Başvuru günündeki asgari ücret dikkate alındığı için ihya işlemlerinde de 1 Ocak 2027 itibarıyla maliyetler yükselecektir.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜREÇLERİ

Mevcut maliyet oranlarından yararlanmak isteyen sigortalıların başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar e-Devlet veya SGK birimleri üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

Hesaplanan tutarların ödeme süreleri borçlanma türüne göre farklılık göstermektedir:

Doğum ve Askerlik Borçlanması: Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir.

Bağ-Kur İhyası ve Yurt Dışı Borçlanması: Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmelidir.

Belirtilen yasal süreler içinde ödenmeyen başvurular geçersiz sayılmaktadır.