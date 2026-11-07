Yeni yılda yürürlüğe girecek asgari ücret artışı öncesinde emeklilik için prim günü eksiği bulunan sigortalıların başvuru takvimi netleşti.

Mevzuata göre hizmet borçlanması maliyetleri doğrudan brüt asgari ücrete endeksli olarak hesaplandığından, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda ödenecek tutarların yükselmesi öngörülüyor.

SGK sisteminde borçlanma tutarı ödeme gününe değil, resmi başvuru tarihine göre belirlendiği için 31 Aralık mesai bitimine kadar yapılan işlemler 2026 yılı tarifesi üzerinden değerlendirilecek.

BORÇLANMA MALİYETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Hizmet borçlanması tutarları, yürürlükteki brüt asgari ücretin günlük tutarı baz alınarak tespit ediliyor.

2026 yılı verilerine göre brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, günlük brüt tutar ise 1.101 lira olarak uygulanıyor.

Ödenecek prim oranları borçlanma türüne göre değişiklik gösteriyor:

Doğum Borçlanması: Günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden tahakkuk ettiriliyor.

Askerlik, Yurt Dışı ve Diğer Borçlanmalar: Günlük brüt asgari ücretin yüzde 45'i esas alınarak hesaplanıyor.

Aralık ayında başlayacak asgari ücret tespit komisyonu görüşmelerinin ardından beklenen yüzde 30 civarındaki artış, doğrudan bu oranların karşılığı olan günlük ödeme miktarlarına yansıyacak.

KİMLER HİZMET BORÇLANMASINDAN YARARLANABİLİYOR?

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen prim gün sayısı yetersiz olan sigortalılar, kanunun tanıdığı haklar doğrultusunda eksik günlerini tamamlayabiliyor.

Ayrıca sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik gibi bazı süreler borçlanıldığında, sigortalılık başlangıç tarihi öne çekilerek daha erken emeklilik imkânı doğabiliyor.

Borçlanma hakkı tanınan gruplar şu şekilde sıralanıyor:

-Doğum öncesinde staj veya sigorta kaydı bulunan çalışan anneler (en fazla 3 çocuk için)

-Er veya erbaş olarak silahaltında geçen ya da yedek subay okulunda geçen süreleri bulunan erkek sigortalılar

-Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile belirli şartları taşıyan ev kadınları

-Prim borcu nedeniyle durdurulan süreleri canlandırmak (ihya) isteyen Bağ-Kur mensupları

SÜREÇ BAŞVURU TARİHİNE GÖRE İŞLİYOR

SGK mevzuatına göre borçlanma işleminde belirleyici unsur, kurum evrak kaydına veya e-Devlet sistemine girilen başvuru tarihidir. 31 Aralık 2026 tarihi mesai bitimine kadar sistem üzerinden başvurusunu kaydeden sigortalılar, 2026 yılı asgari ücreti üzerinden borçlandırılacak.

Başvurunun 1 Ocak 2027 ve sonrasına kalması halinde ise işlem, yeni yılda yürürlüğe girecek zamlı brüt asgari ücret üzerinden onaylanacak.

Başvuru yapıldıktan sonra SGK tarafından hazırlanan prim borç tebligatının ilgilisine ulaşmasının ardından; doğum ve askerlik borçlanmalarında tebliğden itibaren 1 ay, yurt dışı borçlanmalarında ise 3 ay içinde ödeme yapılması yasal zorunluluk taşıyor. Belirtilen sürelerde ödeme yapılmaması durumunda başvuru iptal ediliyor ve yeni başvuru güncel tarife üzerinden değerlendiriliyor.