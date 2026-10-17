Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personelinin istihdam edileceği hizmet birimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2027'de uygulanacak kararla, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla sözleşmeli personel istihdam edilecek birimler belirlendi.

31 BİN 40 PERSONEL YATAKLI TEDAVİDE GÖREV YAPACAK

Karar uyarınca yataklı tedavi alanında 31 bin 40, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde ise 6 kişi istihdam edilecek.

Personelin 25 bin 955'i uzman tabip, 5 bin 61'i tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.