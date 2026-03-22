DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, 19 Şubat’ta Ankara’daki evinde, kıyafetlerini dahi giymesine izin verilmeden gözaltına alındı. İstanbul’a götürülen Uludağ, ertesi gün “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’ne konuldu.

SAVUNMASI ALINMADI

Avukatlarının Uludağ’ın tutukluluğuna yaptığı itiraz ise reddedildi. Uludağ, tutukluluğunun 26’ncı gününde aylık tutukluluk incelemesi için cezaevinden SEGBİS aracılığıyla İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Ancak hakim, savunmasını almadığı gazeteci Uludağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutukluğunun üzerinden 1 ay geçmesine rağmen Uludağ’ın iddianamesi hâlâ hazırlanmadı.

‘HIZLI OLMASI GEREKİR’

Eski İstanbul Barosu başkanlarından Turgut Kazan, “İddianamenin hızlı olması gerekir. Çünkü suç saydığınız cümle önünüzde duruyor. Buna göre iki satır, yani yarım sayfalık bir iddia olacak. Onun için bir an önce savcı olarak sizin göreviniz soruşturmayı yargı önüne götürmektir” sözleriyle iddianamenin yazılmamasına tepki gösterdi.

Gazeteci Uludağ iddianamenin yazılmamasını “Beni 22 saatte cezaevine koyanlar suçladıkları 22 tivitle ilgili 22 günde iddianame hazırlayamadılar” sözleriyle eleştirdi.

‘Gazetecilikten vazgeçmeyeceğim’

Tutuklanmasına gerekçe gösterilen tivitlerini ve haberlerini savunan Alican Uludağ, gazetecilik yapmaktan asla vazgeçmeyeceğini söyledi.