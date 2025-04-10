Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde: 

11 NİSAN CUMA:

  • 20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)

12 NİSAN CUMARTESİ:

  • 16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)
  • 19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)
  • 19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

13 NİSAN PAZAR:

  • 16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
  • 16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)
  • 19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol) 
  • 19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay) 
  • 20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)