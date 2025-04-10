Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
11 NİSAN CUMA:
- 20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)
12 NİSAN CUMARTESİ:
- 16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)
- 19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)
- 19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)
13 NİSAN PAZAR:
- 16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
- 16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)
- 19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol)
- 19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)
- 20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)