Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkez Bankası’nın (TCMB) eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’den Cumhurbaşkanı eski Başdanışmanı Prof. Dr. Ertan Aydın’a kadar birçok isim hakkında suç duyurusu ve işlem yasağında bulunma kararı aldı. 31 şirketin hisseleri incelemeye alınırken fonlardan 100 kata varan para kazandığı iddia edilen 9 kişinin 2 milyar lira iade ettiği belirtildi.

Fon krizi devam ederken SPK’nın haftalık bülteni yayınladı. Bültende Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ’nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurul, ayrıca 37 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı, 21 gerçek kişi hakkında ise lisans iptali kararı verdi.

TERA YÖNETİMİ LİSTEDE

Bu kişiler arasında tutuklu Tera Yatırım ve Tera Portföy yöneticileri Emre Tezmen ile Emir Münir Sarpyener'in yanı sıra fon soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın ile cezaevindeki eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nde (OECD) bir dönem Türkiye’nin Daimi Temsilciliğini yapan Prof. Dr. Kerem Alkin de SPK’nın listesinde yer aldı. Fon soruşturması kapsamında 31 hissenin incelendiği bildirildi. Hisselerin halka arzdan sonra fonların yapay fiyat hareketleriyle yükseltildiği belirtiliyor. Bu hisselerin bazılarının fon krizinden sonra 1 ayda yüzde 90’a varan oranlarda değer kaybetmesi dikkat çekiyor.

9 kişi 2 milyar lira iade etti

BORSA İstanbul’da manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada, 302 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 31 şirketin hisseleri incelemeye alındı. Sabah Gazetesi’nin haberine göre soruşturma kapsamında 9 kişi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira ödeme yaptı. Dijital incelemelerde bazı hisselerin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar çıkarıldığı belirlendi.

Hedef’te tasfiye başlıyor

SPK, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy fonlarında tasfiye işlemlerine başlanmasına karar verdi. Hedef Portföy, ara ödeme kararından çıkarılmış ve olağan tasfiye sürecine alınmış oldu. Bu düzenleme kapsamında tasfiye sürecine öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak. Fonlar, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanarak tasfiye edilecek. Alım satım işlemleri durdurulan fonların ise belirlenen koşullarda yeniden işleme açılması mümkün olacak.