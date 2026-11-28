Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişinin erişebildiği internet siteleri ve sosyal medya platformları incelendi.

SUÇ OLUŞTURABİLECEK İÇERİKLER PAYLAŞILDI

Yapılan incelemelerde bazı hesapların "müstehcenlik, fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme" suçlarını oluşturabilecek içerikler paylaştığı tespit edildi.

Söz konusu paylaşımların "aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan, bunların gelişimini olumsuz etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu" nitelikte olduğunu değerlendiren başsavcılık, 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu paylaşımlara ilişkin içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla da gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.