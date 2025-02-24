Antalya merkezli olarak 31 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun merkezinde, bir döner restoran zincirinin bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri hastalık nedeniyle serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri aracılığıyla FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Operasyonun devamında, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve işlemler sürüyor.