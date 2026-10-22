31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin tercihleriyle oluşan siyasi harita, iki buçuk yıl içinde önemli ölçüde değişti. Büyükşehir ve il merkezlerindeki belediyeler incelendiğinde 81 ilin 37’sinde yönetimin farklı bir partiye geçtiği görüldü.
YEREL SEÇİMLERDEN SONRA SİYASİ HARİTA DEĞİŞTİ
Bu değişimde yargı süreçleri, tutuklamalar, görevden almalar, kayyum atamaları ve muhalefet partilerinin liderleri tarafından şantajla yapıldığı iddia edilen siyasi transferler etkili oldu.
Seçimlerde 24 ili kazanan AKP, aradan geçen sürede Afyonkarahisar, Aydın, Nevşehir, Bursa ve İzmir’in de yönetimini alarak il sayısını 29’a çıkardı. CHP’nin yönettiği il sayısı ise 35’ten 6’ya düştü. CHP’den ayrılarak kurulan YENİ Parti 21 ilde yönetimi üstlendi. Seçimlerde 10 ili kazanan DEM Parti’nin yönettiği il sayısı 4’e geriledi. Beş ilde bağımsız belediye başkanları görev yaparken 6 ilde kayyumlar yönetimde bulunuyor.
YENİ PARTİ 21 İLİ YÖNETİYOR
CHP’den ayrılarak kurulan YENİ Parti’ye 91 milletvekilinin ve çok sayıda belediye başkanının geçtiği belirtildi. Metinde bu geçişlerin, CHP’deki mutlak butlan kararının ardından yaşandığı ifade edildi. YENİ Partili başkanlar tarafından yönetilen belediyeler ve başkan vekillikleri şöyle sıralandı:
- Amasya: Turgay Sevindi
- Ardahan: Faruk Demir
- Artvin: Bilgehan Erdem
- Bilecik: Melek Mızrak Subaşı
- Burdur: Ali Orkun Ercengiz
- Çanakkale: Muharrem Erkek
- Denizli: Bülent Nuri Çavuşoğlu
- Edirne: Filiz Gencan Akın
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce
- Giresun: Fuat Köse
- Kastamonu: Hasan Baltacı
- Kırıkkale: Ahmet Önal
- Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
- Kütahya: Eyüp Kahveci
- Manisa Büyükşehir Belediyesi: Besim Dutlulu
- Sinop: Metin Gürbüz
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Candan Yüceer
- Yalova: Mehmet Gürel
- Zonguldak: Tahsin Erdem
Başkan vekilleri ise Bolu’da Mehmet Tuna Özcan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Nuri Aslan olarak sıralandı.
CHP ALTI İLDE YÖNETİMDE
YENİ Parti’ye geçmeyerek CHP’de kalan ve CHP’li başkanlar tarafından yönetilmeye devam edilen belediyeler, metinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olarak sıralandı.
Ayrıca Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç’in görevlerini sürdürdüğü belirtildi.
AKP’NİN YÖNETTİĞİ İL SAYISI 29’A ÇIKTI
AK Parti’nin yönettiği il belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri şöyle sıralandı:
- Afyonkarahisar: Burcu Köksal
- Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu
- Aksaray: Evren Dinçer
- Bayburt: Mete Memiş
- Bingöl: Erdal Arıkan
- Bitlis: Nesrullah Tanğlay
- Bursa Büyükşehir Belediyesi: Şahin Biba (başkan vekili)
- Çorum: Halil İbrahim Aşgın
- Düzce: Faruk Özlü
- Elazığ: Şahin Şerifoğulları
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Sekmen
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Fatma Şahin
- Hatay Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Öntürk
- Isparta: Şükrü Başdeğirmen
- İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Fırat Görgel
- Karabük: Özkan Çetinkaya
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Memduh Büyükkılıç
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın
- Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay
- Malatya Büyükşehir Belediyesi: Samir Er
- Nevşehir: Rasim Arı
- Niğde: Emrah Özdemir
- Şırnak: Mehmet Yarka
- Ordu Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Hilmi Güler
- Rize: Rahmi Metin
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yusuf Alemdar
- Samsun Büyükşehir Belediyesi: Halit Doğan
- Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Metin Genç
BEŞ İLİ BAĞIMSIZ BAŞKANLAR YÖNETİYOR
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
- Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar
- Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya
ALTI İLDE KAYYUM GÖREV YAPIYOR
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından altı il belediyesine kayyum atandığı belirtildi. Kayyum yönetimindeki belediyeler şöyle sıralandı:
- Batman: Ekrem Canalp
- Hakkari: İbrahim Taşyapan
- Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuncay Akkoyun
- Siirt: Kemal Kızılkaya
- Tunceli: Şefik Aygöl
- Van Büyükşehir Belediyesi: Ozan Balcı
DEM PARTİ DÖRT İLİ YÖNETİYOR
Seçimlerde 10 il belediyesini kazanan DEM Parti’nin yönettiği il sayısı 4’e geriledi:
- Ağrı: Hazal Aras
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Serra Bucak Küçük
- Iğdır: Mehmet Nuri Güneş
- Muş: Sırrı Söylemez
MHP’NİN YÖNETTİĞİ BELEDİYE SAYISI DEĞİŞMEDİ
2024 yerel seçimlerinden bu yana MHP’nin yönettiği il belediyesi sayısının sekiz olduğu belirtildi. Bu belediyeler şöyle sıralandı:
- Çankırı: İsmail Hakkı Esen
- Gümüşhane: Vedat Soner Başer
- Erzincan: Bekir Aksun
- Karaman: Savaş Kalaycı
- Kars: Ötüken Senger
- Kırklareli: Derya Bulut
- Osmaniye: İbrahim Çenet
- Tokat: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
Büyük Birlik Partisi’nden seçilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın ise görevlerine aynı partilerde devam ettiği kaydedildi.
AKP’YE GEÇEN BELEDİYE SAYISI 112’YE ULAŞTI
Yerel seçimlerden sonra özellikle ilçe ve belde belediyelerinde AK Parti’ye katılımlar yaşandı. İl belediyeleri ve başkan vekillikleri de dahil edildiğinde AK Parti’ye geçen belediye sayısının 112 olduğu belirtildi.
CHP’DEN AKP'YE GEÇENLER
1. Burcu Köksal – Afyonkarahisar Belediye Başkanı
2. Veysel Topçu – Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı
3. Levent Koç – Ankara Haymana Belediye Başkanı
4. Mesut Özarslan – Ankara Keçiören Belediye Başkanı
5. Selim Çırpanoğlu – Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı
6. Yakup Odabaşı – Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı
7. Halil Öztürk – Antalya Elmalı Belediye Başkanı
8. İsa Yıldırım – Antalya Aksu Belediye Başkanı
9. Kadir Kumbul – Antalya Serik Belediye Başkanı
10. Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı
11. Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
12. Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Belediye Başkanı
13. Malik Ercan – Aydın Yenipazar Belediye Başkanı
14. Osman Yıldırımkaya – Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı
15. Aydın Dinçer – Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı
16. Hamit Tutuş – Batman Hasankeyf Belediye Başkanı
17. Saim Zileli – Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı
18. Şenol Öncül – Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı
19. Mehmet Özcan – Edirne Keşan Belediye Başkanı
20. Görbil Özcan – Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı
21. Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı
22. Mustafa Güzel – Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı
23. Orhan Çerkez – İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı
24. Eren Ali Bingöl – İstanbul Tuzla Belediye Başkanı
25. Cemil Tugay – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
26. Onur Emrah Yıldız – İzmir Çiğli Belediye Başkanı
27. Saniye Bora Fıçı – İzmir Foça Belediye Başkanı
28. Mustafa Dursun – Kayseri Akkışla Belediye Başkanı
29. Şeref Güleser – Kayseri Felahiye Belediye Başkanı
30. Hasan Ustaoğlu – Konya Seydişehir Belediye Başkanı
31. Engin Uysal – Kütahya Domaniç Belediye Başkanı
32. Muammer Çelikbaş – Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı
33. Hasan Turgut – Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı
34. Mehmet Salih İnan – Şırnak İdil Belediye Başkanı
35. Tuncer Başoğlu – Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı
36. Vahap Akay – Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı
37. Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı
Başkan vekilleri olarak İstanbul Beykoz’da Özlem Vural Gürzel, İstanbul Şile’de ise Sacit Terzi belirtildi.
YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN AKP’YE GEÇENLER
1. Cömert Özen – Adana Feke
2. Selahattin Aysu – Ağrı Eleşkirt Yayladüzü
3. İlhamı Zeyrek – Ağrı Eleşkirt Yücekapı
4. İsmet Aslan – Ağrı Hamur
5. İmadeddin Ekmiş – Batman Merkez Balpınar
6. Alpaslan Karabulut – Batman Beşiri
7. Eşref Varol – Bingöl Ilıcalar
8. Hayrettin Çiçek – Bingöl Sancak
9. İbrahim Ergün – Bitlis Adilcevaz Aydınlar
10. Ayhan Çavuş – Çankırı Orta Yaylakent
11. Muhammet Septioğlu – Elazığ Palu
12. Bayram Öztürk – Elazığ Palu Beyhan
13. Ebubekir Irmak – Elazığ Sivrice
14. Ali Açmaz – Elazığ Arıcak Bükardi
15. Adem Güneş – Erzincan Tercan Kargın
16. Emrullah Akpunar – Erzurum Aziziye
17. Nevzat Karasu – Erzurum Köprüköy
18. Soner Erkan – Giresun Eynesil Ören
19. Mehmet Akpınar – Kahramanmaraş Dulkadiroğlu
20. Mehmet Aydın – Konya Çumra
21. Mesut Ercan – Konya Emirgazi
22. Mehmet Ali Yılmaz – Konya Yalıhüyük
23. Ali Öztoklu – Konya Doğanhisar
24. Fatih Orhan – Konya Altınekin
25. Necati Koç – Konya Sarayönü
26. Ali Kemal Derin – Kütahya Tavşanlı
27. Murat Daban – Manisa Selendi
28. Fehim Kaya – Muş Bulanık Yoncalı
29. Selahattin Yalçın – Muş Yaygın
30. Mehmet Sıddık Salur – Muş Merkez Karaağaç
31. Ömer Faruk Yenilmez – Muş Merkez Yeşilova
32. Mesut Karayiğit – Ordu Çaybaşı
33. Adnan Topal – Samsun Ladik
34. Refahattin Şencan – Samsun Ayvacık
35. Sezai Çelikten – Sivas Gemerek
36. Ali Aydemir – Sivas Yıldız
37. Alihan Babat – Şırnak Uludere Şenoba
38. Ali Pelit – Tokat Çat
39. Hamza Bilgin – Trabzon Arsin
40. Davut Karadavut – Yozgat Kadışehri
41. Abdullah Büyükkaradoğan – Yozgat Sorgun Araplı
BAĞIMSIZKEN AKP’YE GEÇENLER
1. Mahmut Dal – Adana Saimbeyli
2. Zeynep Çelik – Çanakkale Yenice Kalkım
3. Muammer Yanık – Kastamonu Bozkurt
4. Sadık Sefer – Konya Hüyük
5. Fuat Koçal – Trabzon Vakfıkebir
6. Zafer Arpacı – Uşak Banaz
İYİ PARTİ’DEN AKP’YE GEÇENLER
1. İsmail Akpınar – Aksaray Yeşiltepe
2. Sedat Uçar – Bingöl Yedisu
3. Fatih Karabatı – Bursa Karacabey
4. Ercan Özel – Bursa Yenişehir
5. Hayrettin Özdemir – Erzurum Horasan
6. Mustafa Kodal – Isparta Yalvaç
7. Ali Üzlük – Konya Ahırlı
8. Cumali Öztürk – Kütahya Gediz Yenikent
9. Rasim Arı – Nevşehir Belediye Başkanı
10. Şerafettin Aydoğdu – Samsun Yakakent
11. Bora Karakullukçu – Sivas Koyulhisar
DEM PARTİ’DEN AKP’YE GEÇENLER
1. Halil İbrahim Karabulut – Batman İkiköprü Belde Belediye Başkanı
2. Mehmet Begit – Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı
3. Türkan Kayır – Şırnak İdil Belediye Başkanı
DEVA PARTİSİ’NDEN AKP’YE GEÇENLER
1. Haydar Sert – Adıyaman Besni Suvarlı Belde Belediye Başkanı
2. Abit Özdemir – Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı
3. Maşuk Ataş – Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı
DİĞER PARTİLERDEN AKP’YE GEÇENLER
Demokrat Parti’den AK Parti’ye geçtiği belirtilen isimler:
- Abdülbaki Kara – Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı
- Mustafa Duran – Kırşehir Çiçekdağ Köseli Belde Belediye Başkanı
Saadet Partisi’nden AK Parti’ye geçen isim:
- Ramazan Aydın – Elazığ Karakoçan Sarıcan Belde Belediye Başkanı
Büyük Birlik Partisi’nden AK Parti’ye geçen isim:
- Mustafa Yıldırımcı – Ardahan Göle Köprülü Belde Belediye Başkanı
TUTUKLAMALARIN ARDINDAN BAŞKAN VEKİLLERİ AKP’YE GEÇTİ
- İstanbul Üsküdar Belediyesi
- İstanbul Bayrampaşa Belediyesi
- İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi
- İstanbul Adalar Belediyesi
- İstanbul Ataşehir Belediyesi
YERİNE KAYYUM ATANAN BELEDİYE BAŞKANLARI
1. Ahmet Özer – İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı
2. Resul Emrah Şahan – İstanbul Şişli Belediye Başkanı
3. Mustafa Sarıgül – Tunceli Ovacık Belediye Başkanı
4. Mehmet Alkan – Kars Kağızman Belediye Başkanı
5. Hoşyar Sarıyıldız – Mersin Akdeniz Belediye Başkanı
6. Mehmet Karayılan – Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı
7. Ayvaz Hazır – Van Bahçesaray Belediye Başkanı