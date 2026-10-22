31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin tercihleriyle oluşan siyasi harita, iki buçuk yıl içinde önemli ölçüde değişti. Büyükşehir ve il merkezlerindeki belediyeler incelendiğinde 81 ilin 37’sinde yönetimin farklı bir partiye geçtiği görüldü.

YEREL SEÇİMLERDEN SONRA SİYASİ HARİTA DEĞİŞTİ

Bu değişimde yargı süreçleri, tutuklamalar, görevden almalar, kayyum atamaları ve muhalefet partilerinin liderleri tarafından şantajla yapıldığı iddia edilen siyasi transferler etkili oldu.

Seçimlerde 24 ili kazanan AKP, aradan geçen sürede Afyonkarahisar, Aydın, Nevşehir, Bursa ve İzmir’in de yönetimini alarak il sayısını 29’a çıkardı. CHP’nin yönettiği il sayısı ise 35’ten 6’ya düştü. CHP’den ayrılarak kurulan YENİ Parti 21 ilde yönetimi üstlendi. Seçimlerde 10 ili kazanan DEM Parti’nin yönettiği il sayısı 4’e geriledi. Beş ilde bağımsız belediye başkanları görev yaparken 6 ilde kayyumlar yönetimde bulunuyor.

YENİ PARTİ 21 İLİ YÖNETİYOR

CHP’den ayrılarak kurulan YENİ Parti’ye 91 milletvekilinin ve çok sayıda belediye başkanının geçtiği belirtildi. Metinde bu geçişlerin, CHP’deki mutlak butlan kararının ardından yaşandığı ifade edildi. YENİ Partili başkanlar tarafından yönetilen belediyeler ve başkan vekillikleri şöyle sıralandı:

- Amasya: Turgay Sevindi

- Ardahan: Faruk Demir

- Artvin: Bilgehan Erdem

- Bilecik: Melek Mızrak Subaşı

- Burdur: Ali Orkun Ercengiz

- Çanakkale: Muharrem Erkek

- Denizli: Bülent Nuri Çavuşoğlu

- Edirne: Filiz Gencan Akın

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Ünlüce

- Giresun: Fuat Köse

- Kastamonu: Hasan Baltacı

- Kırıkkale: Ahmet Önal

- Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

- Kütahya: Eyüp Kahveci

- Manisa Büyükşehir Belediyesi: Besim Dutlulu

- Sinop: Metin Gürbüz

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Candan Yüceer

- Yalova: Mehmet Gürel

- Zonguldak: Tahsin Erdem

Başkan vekilleri ise Bolu’da Mehmet Tuna Özcan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Nuri Aslan olarak sıralandı.

CHP ALTI İLDE YÖNETİMDE

YENİ Parti’ye geçmeyerek CHP’de kalan ve CHP’li başkanlar tarafından yönetilmeye devam edilen belediyeler, metinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olarak sıralandı.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç’in görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

AKP’NİN YÖNETTİĞİ İL SAYISI 29’A ÇIKTI

AK Parti’nin yönettiği il belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri şöyle sıralandı:

- Afyonkarahisar: Burcu Köksal

- Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

- Aksaray: Evren Dinçer

- Bayburt: Mete Memiş

- Bingöl: Erdal Arıkan

- Bitlis: Nesrullah Tanğlay

- Bursa Büyükşehir Belediyesi: Şahin Biba (başkan vekili)

- Çorum: Halil İbrahim Aşgın

- Düzce: Faruk Özlü

- Elazığ: Şahin Şerifoğulları

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Sekmen

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Fatma Şahin

- Hatay Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Öntürk

- Isparta: Şükrü Başdeğirmen

- İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Fırat Görgel

- Karabük: Özkan Çetinkaya

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Memduh Büyükkılıç

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın

- Konya Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay

- Malatya Büyükşehir Belediyesi: Samir Er

- Nevşehir: Rasim Arı

- Niğde: Emrah Özdemir

- Şırnak: Mehmet Yarka

- Ordu Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Hilmi Güler

- Rize: Rahmi Metin

- Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Yusuf Alemdar

- Samsun Büyükşehir Belediyesi: Halit Doğan

- Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Metin Genç

BEŞ İLİ BAĞIMSIZ BAŞKANLAR YÖNETİYOR

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

- Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar

- Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya

ALTI İLDE KAYYUM GÖREV YAPIYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından altı il belediyesine kayyum atandığı belirtildi. Kayyum yönetimindeki belediyeler şöyle sıralandı:

- Batman: Ekrem Canalp

- Hakkari: İbrahim Taşyapan

- Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuncay Akkoyun

- Siirt: Kemal Kızılkaya

- Tunceli: Şefik Aygöl

- Van Büyükşehir Belediyesi: Ozan Balcı

DEM PARTİ DÖRT İLİ YÖNETİYOR

Seçimlerde 10 il belediyesini kazanan DEM Parti’nin yönettiği il sayısı 4’e geriledi:

- Ağrı: Hazal Aras

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ayşe Serra Bucak Küçük

- Iğdır: Mehmet Nuri Güneş

- Muş: Sırrı Söylemez

MHP’NİN YÖNETTİĞİ BELEDİYE SAYISI DEĞİŞMEDİ

2024 yerel seçimlerinden bu yana MHP’nin yönettiği il belediyesi sayısının sekiz olduğu belirtildi. Bu belediyeler şöyle sıralandı:

- Çankırı: İsmail Hakkı Esen

- Gümüşhane: Vedat Soner Başer

- Erzincan: Bekir Aksun

- Karaman: Savaş Kalaycı

- Kars: Ötüken Senger

- Kırklareli: Derya Bulut

- Osmaniye: İbrahim Çenet

- Tokat: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

Büyük Birlik Partisi’nden seçilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın ise görevlerine aynı partilerde devam ettiği kaydedildi.

AKP’YE GEÇEN BELEDİYE SAYISI 112’YE ULAŞTI

Yerel seçimlerden sonra özellikle ilçe ve belde belediyelerinde AK Parti’ye katılımlar yaşandı. İl belediyeleri ve başkan vekillikleri de dahil edildiğinde AK Parti’ye geçen belediye sayısının 112 olduğu belirtildi.

CHP’DEN AKP'YE GEÇENLER

1. Burcu Köksal – Afyonkarahisar Belediye Başkanı

2. Veysel Topçu – Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı

3. Levent Koç – Ankara Haymana Belediye Başkanı

4. Mesut Özarslan – Ankara Keçiören Belediye Başkanı

5. Selim Çırpanoğlu – Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı

6. Yakup Odabaşı – Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı

7. Halil Öztürk – Antalya Elmalı Belediye Başkanı

8. İsa Yıldırım – Antalya Aksu Belediye Başkanı

9. Kadir Kumbul – Antalya Serik Belediye Başkanı

10. Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı

11. Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

12. Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Belediye Başkanı

13. Malik Ercan – Aydın Yenipazar Belediye Başkanı

14. Osman Yıldırımkaya – Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı

15. Aydın Dinçer – Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı

16. Hamit Tutuş – Batman Hasankeyf Belediye Başkanı

17. Saim Zileli – Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı

18. Şenol Öncül – Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı

19. Mehmet Özcan – Edirne Keşan Belediye Başkanı

20. Görbil Özcan – Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı

21. Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

22. Mustafa Güzel – Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı

23. Orhan Çerkez – İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı

24. Eren Ali Bingöl – İstanbul Tuzla Belediye Başkanı

25. Cemil Tugay – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

26. Onur Emrah Yıldız – İzmir Çiğli Belediye Başkanı

27. Saniye Bora Fıçı – İzmir Foça Belediye Başkanı

28. Mustafa Dursun – Kayseri Akkışla Belediye Başkanı

29. Şeref Güleser – Kayseri Felahiye Belediye Başkanı

30. Hasan Ustaoğlu – Konya Seydişehir Belediye Başkanı

31. Engin Uysal – Kütahya Domaniç Belediye Başkanı

32. Muammer Çelikbaş – Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı

33. Hasan Turgut – Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı

34. Mehmet Salih İnan – Şırnak İdil Belediye Başkanı

35. Tuncer Başoğlu – Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı

36. Vahap Akay – Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı

37. Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı

Başkan vekilleri olarak İstanbul Beykoz’da Özlem Vural Gürzel, İstanbul Şile’de ise Sacit Terzi belirtildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN AKP’YE GEÇENLER

1. Cömert Özen – Adana Feke

2. Selahattin Aysu – Ağrı Eleşkirt Yayladüzü

3. İlhamı Zeyrek – Ağrı Eleşkirt Yücekapı

4. İsmet Aslan – Ağrı Hamur

5. İmadeddin Ekmiş – Batman Merkez Balpınar

6. Alpaslan Karabulut – Batman Beşiri

7. Eşref Varol – Bingöl Ilıcalar

8. Hayrettin Çiçek – Bingöl Sancak

9. İbrahim Ergün – Bitlis Adilcevaz Aydınlar

10. Ayhan Çavuş – Çankırı Orta Yaylakent

11. Muhammet Septioğlu – Elazığ Palu

12. Bayram Öztürk – Elazığ Palu Beyhan

13. Ebubekir Irmak – Elazığ Sivrice

14. Ali Açmaz – Elazığ Arıcak Bükardi

15. Adem Güneş – Erzincan Tercan Kargın

16. Emrullah Akpunar – Erzurum Aziziye

17. Nevzat Karasu – Erzurum Köprüköy

18. Soner Erkan – Giresun Eynesil Ören

19. Mehmet Akpınar – Kahramanmaraş Dulkadiroğlu

20. Mehmet Aydın – Konya Çumra

21. Mesut Ercan – Konya Emirgazi

22. Mehmet Ali Yılmaz – Konya Yalıhüyük

23. Ali Öztoklu – Konya Doğanhisar

24. Fatih Orhan – Konya Altınekin

25. Necati Koç – Konya Sarayönü

26. Ali Kemal Derin – Kütahya Tavşanlı

27. Murat Daban – Manisa Selendi

28. Fehim Kaya – Muş Bulanık Yoncalı

29. Selahattin Yalçın – Muş Yaygın

30. Mehmet Sıddık Salur – Muş Merkez Karaağaç

31. Ömer Faruk Yenilmez – Muş Merkez Yeşilova

32. Mesut Karayiğit – Ordu Çaybaşı

33. Adnan Topal – Samsun Ladik

34. Refahattin Şencan – Samsun Ayvacık

35. Sezai Çelikten – Sivas Gemerek

36. Ali Aydemir – Sivas Yıldız

37. Alihan Babat – Şırnak Uludere Şenoba

38. Ali Pelit – Tokat Çat

39. Hamza Bilgin – Trabzon Arsin

40. Davut Karadavut – Yozgat Kadışehri

41. Abdullah Büyükkaradoğan – Yozgat Sorgun Araplı

BAĞIMSIZKEN AKP’YE GEÇENLER

1. Mahmut Dal – Adana Saimbeyli

2. Zeynep Çelik – Çanakkale Yenice Kalkım

3. Muammer Yanık – Kastamonu Bozkurt

4. Sadık Sefer – Konya Hüyük

5. Fuat Koçal – Trabzon Vakfıkebir

6. Zafer Arpacı – Uşak Banaz

İYİ PARTİ’DEN AKP’YE GEÇENLER

1. İsmail Akpınar – Aksaray Yeşiltepe

2. Sedat Uçar – Bingöl Yedisu

3. Fatih Karabatı – Bursa Karacabey

4. Ercan Özel – Bursa Yenişehir

5. Hayrettin Özdemir – Erzurum Horasan

6. Mustafa Kodal – Isparta Yalvaç

7. Ali Üzlük – Konya Ahırlı

8. Cumali Öztürk – Kütahya Gediz Yenikent

9. Rasim Arı – Nevşehir Belediye Başkanı

10. Şerafettin Aydoğdu – Samsun Yakakent

11. Bora Karakullukçu – Sivas Koyulhisar

DEM PARTİ’DEN AKP’YE GEÇENLER

1. Halil İbrahim Karabulut – Batman İkiköprü Belde Belediye Başkanı

2. Mehmet Begit – Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı

3. Türkan Kayır – Şırnak İdil Belediye Başkanı

DEVA PARTİSİ’NDEN AKP’YE GEÇENLER

1. Haydar Sert – Adıyaman Besni Suvarlı Belde Belediye Başkanı

2. Abit Özdemir – Muş Bulanık Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı

3. Maşuk Ataş – Muş Bulanık Sarıpınar Belde Belediye Başkanı

DİĞER PARTİLERDEN AKP’YE GEÇENLER

Demokrat Parti’den AK Parti’ye geçtiği belirtilen isimler:

- Abdülbaki Kara – Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı

- Mustafa Duran – Kırşehir Çiçekdağ Köseli Belde Belediye Başkanı

Saadet Partisi’nden AK Parti’ye geçen isim:

- Ramazan Aydın – Elazığ Karakoçan Sarıcan Belde Belediye Başkanı

Büyük Birlik Partisi’nden AK Parti’ye geçen isim:

- Mustafa Yıldırımcı – Ardahan Göle Köprülü Belde Belediye Başkanı

TUTUKLAMALARIN ARDINDAN BAŞKAN VEKİLLERİ AKP’YE GEÇTİ

- İstanbul Üsküdar Belediyesi

- İstanbul Bayrampaşa Belediyesi

- İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi

- İstanbul Adalar Belediyesi

- İstanbul Ataşehir Belediyesi

YERİNE KAYYUM ATANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

1. Ahmet Özer – İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı

2. Resul Emrah Şahan – İstanbul Şişli Belediye Başkanı

3. Mustafa Sarıgül – Tunceli Ovacık Belediye Başkanı

4. Mehmet Alkan – Kars Kağızman Belediye Başkanı

5. Hoşyar Sarıyıldız – Mersin Akdeniz Belediye Başkanı

6. Mehmet Karayılan – Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı

7. Ayvaz Hazır – Van Bahçesaray Belediye Başkanı