2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci resmen başladı. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemek ve gecikme faizi ödememek için vergilerini 31 Temmuz tarihine kadar ödemesi gerekiyor.

Ayrıca, 2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de aynı tarihlerde başladı. Gelir vergisi mükellefleri için de son ödeme günü 31 Temmuz olarak belirlendi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mükellefler, MTV ödemelerini hem fiziki kanallar hem de dijital platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Ödeme yapılabilecek noktalar şunlardır:

Dijital Kanallar: Dijital Vergi Dairesi (GİB), bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları.

Fiziki Noktalar: Vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubeleri.

ÖDEME YAPMAYANLAR MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Araçların muayenelerinin yaptırılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şarttır. Vergisini ödemeyen mükelleflere gecikme faizi uygulanmakta ve borçlu araçların muayene işlemleri yapılmamaktadır.

MTV'DEN KİMLER MUAF?

Mevzuat gereği belirli kurum, kuruluş ve kişilere ait taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. MTV ödemeyecek grup ve araçlar şu şekildedir:

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri.

Bu kuruluşların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri adına kayıtlı araçlar.

Türkiye Kızılay Derneği'ne ait taşıtlar.

Engellilik oranı %90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı araçlar ile engellilerin kullanımına uygun şekilde özel tertibatla düzenlenmiş taşıtlar.