Araç sahiplerinin ve gelir vergisi mükelleflerinin beklediği kritik ödeme dönemi açıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, hem 2026 yılı MTV ikinci taksiti hem de 2025 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi ikinci taksiti için sistemler kullanıma sunuldu. Son ödeme tarihi olan 31 Temmuz’a kadar işlemlerini yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca vergi borcu bulunan araçların muayene işlemleri de durdurulacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mükellefler, vergi ödemelerini hem fiziki kanallar hem de dijital platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Zaman kaybetmek istemeyen vatandaşlar için Dijital Vergi Dairesi (GİB), bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden 7/24 online ödeme imkanı sunuluyor. Fiziki olarak ödeme yapmak isteyenler ise vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubeleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

ÖDEME YAPMAYANLAR MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK

Araç sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında ise muayene engeli geliyor. Yasalar gereği, araçların muayenelerinin yaptırılabilmesi için MTV dahil tüm vergi borçlarının tamamen ödenmiş olması şart koşuluyor. Belirlenen tarihe kadar vergisini ödemeyen mükelleflere hem gecikme faizi uygulanıyor hem de borçlu durumdaki araçların muayene işlemleri kesinlikle yapılmıyor.

MTV'DEN KİMLER MUAF?

Mevzuat kapsamında belirli kurum, kuruluş ve kişilere ait taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor. MTV ödemeyecek grup ve araçlar şu şekilde sıralanıyor:

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri.

Bu kuruluşların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri adına kayıtlı araçlar.

Türkiye Kızılay Derneği'ne ait taşıtlar.

Engellilik oranı %90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı araçlar ile engellilerin kullanımına uygun şekilde özel tertibatla düzenlenmiş taşıtlar.