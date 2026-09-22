Venezuela hükümeti ve muhalefeti, İngiltere Merkez Bankası kasalarında bulunan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altın rezervinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) New York’taki kasalarına transfer edilmesini öngören planda son aşamaya geldi. Anlaşma şartlarına göre altınlar satılamayacak, uluslararası finansman olanakları için teminat gösterilecek.

ALTINLARIN HUKUKİ KONTROLÜ VE SATIŞ KISITLAMASI

Görüşmelerdeki ana konulardan birini, rezervlerin hukuki kontrolünün Delcy Rodriguez liderliğindeki Venezuela yönetimine devredilmesi oluşturuyor. Ancak yapılan planlama, altınların doğrudan satılmasına izin vermiyor. 31 tonluk rezerv, sadece uluslararası finans kuruluşlarından çekilecek kredilerde teminat işlevi görecek.

ELDE EDİLECEK FİNANSMANIN KULLANIM ALANLARI

Altının teminat gösterilmesiyle sağlanacak kaynağın, ülkede haziran ayında meydana gelen iki büyük depremin ardından yürütülen yeniden inşa faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor. Ayrıca söz konusu kaynağın, Venezuela’daki yüksek enflasyonla mücadele adımlarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

2018'DEN BU YANA SÜREN ANLAŞMAZLIK

Financial Times'da yer alan habere göre, Venezuela’nın Londra’daki altın rezervlerine erişimi, İngiltere’nin 2018 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Nicolas Maduro yönetimini meşru tanımamasıyla engellenmiş ve konu İngiliz mahkemelerine taşınmıştı.

Maduro’nun ocak ayında ABD operasyonuyla iktidardan uzaklaştırılması sonrası görevi üstlenen Delcy Rodriguez’in İngiltere Kralı Charles’a yaptığı diplomatik çağrıya rağmen rezervler kullanıma açılmamıştı. Anlaşmanın tamamlanması halinde yıllardır süren hukuki ve diplomatik süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.

HOLLANDA DA ALTIN REZERVLERİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan Hollanda Merkez Bankası da mart ve ağustos aylarında ABD ve Kanada’da bulunan toplam 86 tonluk altın rezervini İngiltere’ye taşımıştı. Banka, karar gerekçesi olarak İngiltere Merkez Bankası’ndaki yüksek likiditeyi ve kriz dönemlerinde rezervlerin daha hızlı kullanılabilmesini göstermişti.