İngiltere'de yaşayan Millie isimli 31 yaşındaki kedi, sıra dışı yaşıyla sosyal medyada gündem oldu. İnsan yaşına uyarlandığında yaklaşık 146 yaşına denk geldiği belirtilen Millie'nin uzun yaşamının ardındaki neden ise merak konusu oldu. Greater Manchester'da yaşayan 71 yaşındaki Leslie Greenhough, kaplumbağa kabuğu desenli kedisinin dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olabileceğini öne sürüyor. Leslie'ye göre Millie'nin uzun ömürlü olmasında düzenli bakımın yanı sıra son 10 yıldır doğal maden suyu içmesi de etkili.

Millie'nin beslenme programında somon, tavuk, taze karides ve ton balığı gibi kaliteli gıdalar yer alıyor. Yaz aylarında serin kalması için evde vantilatörler çalıştırılırken, günün büyük bölümünü de sakin ve stresten uzak bir ortamda geçiriyor.

MADEN SUYU TERCİHİ TESADÜFLE BAŞLADI

Leslie, maden suyu kullanımının bilinçli bir tercih olmadığını söylüyor. Mahallede altyapı çalışmaları sırasında musluk suyunun bulanık akması nedeniyle şişe suyu kullanmaya başladıklarını, Millie'nin de o günden beri aynı suyu tükettiğini ifade ediyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Veteriner uzmanlar ise belirli bir maden suyunun ya da şişe suyunun kedilerin ömrünü uzattığını kanıtlayan bilimsel bir araştırma bulunmadığını belirtiyor. Uzun yaşamın temelinde genetik özellikler, dengeli beslenme, düzenli veteriner kontrolleri ve düşük stres seviyesinin bulunduğu vurgulanıyor.

GÖZÜ GUINNESS REKORLARI'NDA

Leslie Greenhough'un en büyük hedefi Millie'yi Guinness Dünya Rekorları'na kabul ettirmek. Kedinin yaşını doğrulayacak resmî veteriner kayıtları bulunmadığı için bu iddia henüz resmiyet kazanmış değil. Sahibinin elindeki en önemli kanıt ise 1995 yılına ait eski bir fotoğraf.