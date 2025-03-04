Kastamonu’da, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K., İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.
JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar üzerine yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda, "zimmet" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından aranan S.K.'yi tespit etti. Uzun süredir firari olarak aranan S.K., yapılan operasyonla Kastamonu'da yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi. S.K.’nin yakalanmasının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, suçluların adalete teslim edilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.