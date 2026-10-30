Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 29 Ekim’de gerçekleştirilen çalışmalarda, “bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 aydır firari olarak aranan Y.E. yakalandı.
Hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen Y.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, tutuklanmasının ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.