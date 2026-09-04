Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, 31 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.S.’nin İzmit’te bir evde bulunduğu belirlendi.

BULAŞIK MAKİNESİNİN İÇİNE SAKLANMIŞ

Polis ekipleri, yapılan tespitlerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, A.S.’yi alışılmadık bir yerde saklanırken buldu. Firari hükümlünün, ekiplerin kendisini fark etmemesi için bulaşık makinesinin içine saklandığı tespit edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORDU

Gözaltına alınan A.S.’nin, aralarında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme işlemlerinin ardından hükümlü, cezasının infazı için cezaevine gönderildi.