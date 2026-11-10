Ünlüler dünyasında uzun soluklu evliliklere rastlamak giderek zorlaşırken, oyuncu Billy Baldwin ile şarkıcı Chynna Phillips 31 yıldır evliliklerini sürdürüyor. Ancak çiftin mutlu birlikteliğinin sırrı, aynı çatı altında yaşamak değil. Yıllardır evli olan ikili, evliliklerindeki sorunları çözmek için ayrı evlerde yaşamayı tercih ediyor.

AYNI SOKAKTA, AYRI EVLERDE YAŞIYORLAR

Mamas & the Papas grubunun üyeleri John ve Michelle Phillips'in kızı, Wilson Phillips grubunun solisti Chynna Phillips, 1995 yılında evlendiği Billy Baldwin ile ilişkilerindeki sıra dışı düzeni anlattı.

58 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından eşiyle arabada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yaşadıkları sürecin kendisi için de beklenmedik olduğunu belirtti.

Phillips, “Billy ve benim şu anda içinde bulunduğumuz durumda olacağımızı hiç düşünmemiştim” sözleriyle evliliklerinin geldiği noktayı anlattı.

Çift, ayrı yaşama kararını Billy Baldwin'in yeni YouTube kanalı “Holding On: Billy and Chynna” programında da konuştu. Birbirlerinden tamamen kopmayan ikili, aynı sokakta birkaç ev arayla yaşamlarını sürdürüyor. Birbirlerinin evine gidiyor, birlikte vakit geçiriyor ve zaman zaman birbirlerinde yatıya kalıyorlar.

EVLİLİKLERİNİN SIRRINI TERAPİDE BULMUŞLAR

Billy Baldwin, yıllar önce çift terapisine gittiklerini ve terapistlerinin kendilerine “Tek Şey” adını verdikleri bir yöntem önerdiğini anlattı.

Ünlü oyuncu, terapistlerinin kendilerine şu tavsiyede bulunduğunu söyledi:

“Nasıl beslenmiyorsun? Bir ilişkide neyi alamıyorsun? Ben bir şey istiyorum. Chynna'ya ihtiyacı olanı ver, Billy'ye istediğini ver.”

Baldwin, bu yöntemin basit görünmesine rağmen uygulanmasının kolay olmadığını belirterek, “Bunu tutarlı bir şekilde yapmak oldukça zor. 30 yıl birlikte olduğunuzda daha da zorlaşıyor” dedi.

“BİRBİRİMİZE KARŞI ALERJİMİZ VAR”

Çift, farklı karakterlere ve yetiştirilme biçimlerine sahip olmalarının iletişimlerini zaman zaman zorlaştırdığını da dile getirdi.

Billy Baldwin, eşinin Kaliforniyalı ve rahat bir yapıya sahip olduğunu, kendisinin ise New York'ta yetiştiğini belirterek aralarındaki farklılıklara dikkat çekti.

Chynna Phillips ise ayrı yaşama kararını daha önce “Birbirimize karşı alerjimiz var” sözleriyle açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, “Sadece biraz ayrı kalmaya ihtiyacımız var çünkü birbirimize karşı bir tür alerjimiz var. Ve bu sorun değil. Eminim pek çok farklı çiftin birbirine karşı alerjisi vardır” ifadelerini kullanmıştı.

AYRI YAŞASALAR DA BOŞANMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Billy Baldwin ve Chynna Phillips, 2024 yılında da ayrı evlerde yaşadıklarını açıklamıştı. Bir süre sonra yeniden aynı eve taşınan çift, sorunların devam etmesi üzerine ayrı yaşama düzenine geri döndü.

Buna rağmen evliliklerini bitirmek gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Çift, terapiye gitmeyi sürdürüyor, birlikte buluşma geceleri düzenliyor ve birbirlerinin evinde zaman geçiriyor.

İkiliye göre ayrı yaşamak, günün her saati birbirlerinin enerjisine maruz kalmadan ilişkilerini koruyabilmelerini sağlıyor.