Toplamda 31 yıldır faaliyet gösteren ve işletme süresi uzatılan santralin, önümüzdeki 20 yıl boyunca evlere ve işletmelere düşük karbonlu elektrik üretmeye devam edeceği belirtilirken, kararın Birleşik Krallık'ın nükleer enerji alanındaki yeni yatırım ve büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olduğu ifade edildi. Uzatmanın ayrıca yaklaşık 900 nitelikli istihdam yaratması bekleniyor.Sizewell B, bu kararla ülkede işletme ömrü uzatılan beşinci nükleer reaktör oldu.

YENİ SANTRELDEN DAHA UYGUNA GELİYOR

Yetkililer, mevcut nükleer santrallerin işletme ömrünün uzatılmasının hem ekonomik hem de enerji arz güvenliği açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguluyor. Mevcut tesislerin faaliyetlerini sürdürmesinin, yeni enerji üretim tesisleri inşa edilmesine kıyasla enerji sisteminin maliyetini düşürdüğü, aynı zamanda tüketicileri fosil yakıt piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı daha iyi koruduğu değerlendiriliyor.

Bugün itibarıyla Birleşik Krallık'ın toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılayan Sizewell B'nin işletmeye devam etmesi, ülkenin enerji dönüşüm sürecinde temel yük kapasitesinin korunmasına da katkı sağlayacak. Uzmanlar, yeni nükleer santral projelerinde yaşanan maliyet artışları ve inşaat gecikmeleri nedeniyle mevcut santrallerin ömrünün uzatılmasının, enerji arzının sürdürülebilirliği açısından giderek daha stratejik bir seçenek haline geldiğine dikkat çekiyor.