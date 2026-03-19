Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nantes yakınlarında düzenlenen törenle ülkenin yeni nesil nükleer enerjili uçak gemisinin adını "France Libre" (Özgür Fransa) olarak açıkladı.

Mevcut amiral gemisi Charles de Gaulle'ün yerini alacak olan bu dev platform, 78 bin tonluk ağırlığı ve 310 metrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en büyük savaş gemisi ünvanını taşıyacak. 2038 yılında hizmete girmesi planlanan gemi, nükleer-elektrik tahrik sistemiyle çalışan iki adet yeni nesil K22 reaktörü sayesinde sınırsız menzil ve yüksek enerji kapasitesi sunacak.

40'TAN FAZLA HAVA ARACINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Teknik kabiliyetleri açısından bir sıçrama noktası olarak görülen France Libre, Rafale M savaş uçakları, E-2D Hawkeye erken uyarı uçakları ve geleceğin insansız savaş dronlarından oluşan 40’tan fazla hava aracına ev sahipliği yapacak.

Eski buhar sistemlerinin aksine, uçakların daha hassas ve hızlı fırlatılmasını sağlayan elektromanyetik fırlatma sistemi (EMALS) ile donatılan gemi, aynı zamanda dikey fırlatma sistemleri ve Aster füzeleriyle katmanlı bir savunma kalkanı oluşturacak.