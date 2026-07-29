Cengiz KARAGÖZ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletine miras bıraktığı Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) Beştepe Millet Ormanı projesine yönelik yargı süreci devam ederken, Orman Genel Müdürlüğü projeye ilişkin yeni bir ihale yaptı.

SINIRLI REKABET

Daha önce Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınan proje kapsamında, “AOÇ Beştepe Millet Ormanı Revize Uygulama Projesi” için Orman Genel Müdürlüğü, 14 Temmuz’da yapım ihalesine çıktı. Rekabeti sınırladığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık usulü ihaleye yalnızca davet edilen üç şirket katıldı. Yaklaşık maliyeti 317 milyon TL olarak belirlenen ihale, 310 milyon 300 bin TL bedelle Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Ticaret AŞ’nin oldu.

AYASOFYA’YA KAMYON

2026 Kamu Yatırım Programı’na göre toplam tutarı 2.3 milyar lira olan proje için bu yıl 1.2 milyar lira harcama yapılacak. Şirketin kurucusu Hasan Gürsoy’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı olduğu biliniyor. Güryapı Restorasyon daha önce de Ayasofya’nın restorasyon ihalesini üstlenmiş, restorasyon çalışmaları sırasında Ayasofya’nın içine kamyon sokulması tartışma yaratmıştı.

27 restorasyon ihalesi ile 34 milyar TL kazandı

Güryapı Restorasyon bugüne kadar 27 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 33 milyar 959 milyon 567 bin 216 TL olarak kayıtlara geçti.

-Güryapı Restorasyon’un üstlendiği kamu projelerinden öne çıkanlar:

-Çamlıca Camii restorasyon ihalesini aldı.

-Süleymaniye Camii restorasyonunu yaptı.

-Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesi restorasyonu yine Güryapı’ya.

-Topkapı Sarayı restorasyon işini de o aldı.

-İstanbul Arkeoloji Müzesi restorasyonu ve onarım işleri Güryapı’ya gitti.

-Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı inşaatı.

-Edirne Mahmudiye Kışlası restorasyonu.

-Topkapı Sarayı Harem Yapıları restorasyonu.

55 bin dekardı, 22 bini gitti

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), modern tarım tekniklerini uygulamak, köylülere örnek olmak ve halka dinlenme alanı sağlamak amacıyla 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara’da kuruldu. Bataklık ve kıraç olan arazi ıslah edilerek örnek bir tarım arazisi oluşturuldu. Atatürk, çiftliği tüm tesisleriyle birlikte 1937 yılında Hazine’ye bağışladı. 55 bin 538 dekar arazi üzerine kurulan AOÇ, 22 bin dekarlık alanını kaybetti.

AOÇ 100 yıl önce kuruldu yarısına yakını talan edildi

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen ve kamuoyunda hukuki, tarihi ve çevresel açılardan en çok tartışma yaratan dört yapı öne çıkıyor:

Cumhurbaşkanlığı sarayı (Beştepe): 2014 yılında çiftliğin birinci derece doğal sit statüsündeki tarihi arazisi üzerinde yükseldi. Bugün 1100 odalı Cumhurbaşkanlığı sarayı yükseliyor.

Ankapark: Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından inşa ettirildi. milyarlarca lira harcanan proje, 2019 yılındaki açılışından kısa süre sonra düşük ziyaretçi sayısı ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle kapandı. Alanın yeşil dokusunu talan etti.

ABD Büyükelçiliği Binası:1983’te Çukurambar bölgesinde bulunan üç parsel Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla devredildi. Ancak yapılmadı. Arazinin mülkiyeti TOKİ’ye geçti. TOKİ bu arazinin bir kısmını ABD Büyükelçiliği yapılmak üzere sattı. Atatürk’ün emaneti üzerine inşa edilen elçilik binası 2022 yılında açıldı.

Medipol Hastanesi: Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) sınırları içerisinde yer alan 403 bin metrekarelik orman arazisinin eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kurucuları arasında olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmesi büyük tepki topladı. İnşaat hızla sürüyor.

ÇİFTLİĞİN 197 DÖNÜMÜ DE GİTTİ GİDİYOR

İki bakanlığa verilen araziye dört kat izni

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için AOÇ arazisinde yeni binalar planlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen haftalarda yeni imar planı hazırladı. Araziler Medipol Üniversitesi inşaatının yanında. İki bakanlığa toplam 197 bin metrekarelik AOÇ arazisi tahsis edildi.

Yıllardır talana karşı çıkan mimar: Rejimle hesaplaşanların bitmek bilmeyen hıncı

Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevi süresince Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin yapılaşmaya açılmasına karşı yürüttüğü hukuki mücadele ile tanınıyor. Candan “Rejimle hesaplaşanlar açısından hedef alınmış, talan süreci bitmek bilmeyen bir mekân hıncına dönüşmüştür” diyor.