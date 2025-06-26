2019’dan bu yana kayyum yönetiminde olan Türk Hava Kurumu’nun (THK), yangın söndürme uçakları pilotları ile teknisyenlerini işten çıkardığı ve filodaki uçakların çürüdüğü çok konuşulmuştu. Şimdi de Orman Genel Müdürlüğü’nden ‘helikopter Alımı’ için Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılan 311 milyon doların buhar olduğu ortaya çıktı. Sayıştay bu paranın akıbetine ilişkin kayıt bulamadı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Orman Genel Müdürlüğü her yıl orman yangınları ile mücadele için kiralık uçak ve helikopterlere milyarlar ödüyor. Kendisine ait olacak uçak ve helikopter alım için ise yeterli kaynak ayrılmadığı gibi fona aktarılan para da buhar oldu” dedi. Sarıgül yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Son 3 yıldır uçak ve helikopter alımı için fona sadece 1 milyar 200 milyon TL kaynak aktarıldı. Bu sürede yani üç yılda kira bedeli olarak 10 milyar TL’nin üzerinde ödeme gerçekleşti. 2012-2018 yılları arasında yangın söndürme helikopteri alımı için fona aktarılan 311 milyon doların (güncel kurla 12 milyar 284 milyon TL) akıbeti bilinmiyor.”

ŞAİBELİ THK UÇAKLARI

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2024 faaliyet raporunda da paranın akıbetine ilişkin bir bilgiye ulaşamadıklarını söyleyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: “Sadece geçmiş yıllara ait çalışmalarının devam ettiği belirtilmekle yetinilmiş. Türk Hava Kurumu’na ait olan 8 yangın söndürme uçağını 37 milyon dolara satan iktidar, daha önce de bunları hangarda çürümeye terk etmişti. Uçak bakımlarının maliyetli olduğunu söylemişlerdi. Ancak bakım maliyeti 4 milyon dolar. Diğer taraftan alım için fona aktarılan 311 milyon doların akıbetinin ne olduğunun bilinmemesi beceriksizlik. Aynı zamanda da ciğerlerimiz olan ormanlarımıza da ihanettir.”

27 BİN HEKTAR YANDI

2023 yılında Türkiye’de 2 bin 520 orman yangınında 15 bin 520 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl ise toplamda 3 bin 800 adet orman yangını çıktı. Bu yangınlarda toplamda 27 bin hektar orman alan kül oldu.

Tehlike devam ediyor

Temmuz 2021’de Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar nedeniyle çok sayıda orman kül olurken, yüzlerce hayvan telef oldu. Bu dönemde Türkiye’nin yangınları söndürme helikopter filosunun yetersizliği tartışmalara neden olmuştu. Her sene bir öncekinde daha sıcak geçen Türkiye’de 2025’te de tehlike devam ediyor. 24 Haziran Salı günü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınları konusunda uyarıda bulundu.