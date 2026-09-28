Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ gibi toplam 317 suçtan aranan Ferhat Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Türkmen'in Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı tespit edildi.

ALIŞVERİŞİNİ İNTERNETTEN YAPIYORMUŞ

Polis ekiplerinin takibe aldığı Türkmen'in yakalanmamak için evden hiç çıkmadığı, ihtiyaçlarını ise internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, Türkmen'i gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Türkmen, önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.