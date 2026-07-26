Araştırma, ABD'deki Penn State Üniversitesi'nden entomologlar ve elektrik mühendisleri tarafından geliştirilen BeeCam-AprilTag sistemiyle yürütüldü. Tırnaktan bile küçük olan özel etiketler, genç işçi arıların sırtına zarar vermeyecek şekilde yerleştirildi. Kovan girişlerine kurulan kameralar ve Raspberry Pi tabanlı bilgisayarlar ise her giriş-çıkışı otomatik olarak kaydetti.

BİNLERCE ARININ UÇUŞU İZLENDİ

İlkbahar ve yaz boyunca altı araştırma noktasında 32 binden fazla arı işaretlendi. Her iki haftada bir yaklaşık 600 genç arıya yeni etiketler takıldı. Sistem, arıların izlediği rotayı göstermese de kovandan ayrılış ve dönüş zamanlarını kaydederek her uçuşun süresini hesapladı. Bu sayede binlerce arının davranışı, insan gözlemiyle mümkün olmayacak ayrıntıda analiz edildi.

Elde edilen verilere göre arıların büyük bölümü kovan dışında yalnızca 1 ila 4 dakika geçirirken, daha uzun uçuşların çoğu 20 dakikanın altında kaldı. Buna karşın etiketlenen arıların yaklaşık yüzde 34'ünün iki saatten uzun süre kovana dönmediği görüldü. Araştırmacılar bunun uzun besin arayışlarından kaynaklanabileceği gibi, bazı durumlarda kameraların dönüşü kaydedememesinden de kaynaklanabileceğini belirtiyor.

ARICILIK ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, geliştirilen sistemin yalnızca arıların besin arama davranışlarını anlamaya yardımcı olmayacağını, aynı zamanda organik arıcılık uygulamaları, koloni sağlığı ve farklı arı türlerinin izlenmesinde de kullanılabileceğini ifade ediyor. Ekip, gelecekte ana arılar ve erkek arılar için de benzer takip sistemleri geliştirmeyi planlıyor.