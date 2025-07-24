32 Dakikalık Kâbus: Sekiz Kez Odaya Girdi

Sıcak hava nedeniyle partneriyle birlikte yatağa çıplak giren kadın, sabah güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince hayatının şokunu yaşadı. Maskeli bir adamın, el feneriyle vücudunu incelediğini ve 32 dakika boyunca evin içinde dolaştığını, özellikle sekiz kez yatak odasına girip kendisini izlediğini fark etti.

Kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kameraları izlerken donakaldım. Adam sürekli beni izliyor, sanki yalnızca hırsızlık için değil başka bir amaçla oradaydı.”

300 Euro ve Bir Korku Mirası

Olay gecesi evde bulunan değerli eşyalara ve çocuklarının odasındaki eşyalara hiç dokunmayan hırsız, yalnızca içinde 300 euro bulunan bir cüzdanı alarak evden çıktı. Bu detay, kadında ve polis yetkililerinde hırsızın asıl niyetinin farklı olabileceği yönünde güçlü bir şüphe uyandırdı.

Psikolojik Destek Almaya Başladı

Yaşananlardan sonra ciddi bir korku travması yaşayan kadın, geceleri tuvalete yalnız gidemediğini, evde sürekli güvenlik kameralarını kontrol ettiğini ve psikolojik destek almaya başladığını ifade etti.

“Ya yalnız olsaydım? Ya uyanıp onunla karşı karşıya gelseydim? Düşünmek bile istemiyorum,” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Polis Saldırganı Arıyor: Halk Uyarıldı

Kadın, elindeki kamera kayıtlarını emniyet birimlerine teslim etti ve aynı görüntüleri sosyal medyada da paylaşarak şüphelinin bir an önce yakalanması için yardım çağrısında bulundu. Polis ekipleri, saldırganı bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Öte yandan olayın yaşandığı Marbella ve çevresindeki bölgelerde artan ev soygunları nedeniyle halk, ek güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıldı. Aynı bölgede "San Pedro Sinsi Hırsızı" olarak bilinen bir başka şüphelinin, daha önce lüks villalardan on binlerce euro değerinde para ve saat çaldığı da biliniyor.