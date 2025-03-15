32. İzmir Avrupa Caz Festivali Mother "Tzivaeri" konseriyle devam etti. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) organize ettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğunun işbirliğiyle düzenlenen festival sürüyor.

Alman-Yunan basçı Athina Kontou, grubu Mother ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne aldı. Kontou, saksafonda Luise Volkmann, davulda Dominik Mahnig ve piyanoda Lucas Leidinger ile birlikte cazseverlere renkli bir müzik deneyimi yaşattı.

Sanatçı, ilk albümü "Tzivaeri" ile kendi üslubunu belirleyerek, grubuyla Yunan müzik kültüründen uyarladığı parçaları sundu. Geleneksel müziği çağdaş ses manzaralarıyla zenginleştiren grup, konserde farklı stillerden ve ülkelerden müzik parçalarının düzenlemelerine de yer verdi.