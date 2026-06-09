Çin’in Şaanxi eyaletinde yaşayan Shen soyadlı bir vatandaş, 2013 yılında sözleşme imzalayarak satın aldığı dairenin bulunduğu binanın aslında 32 katlı olduğunu dört yıl sonra fark etti. South China Morning Post'un aktardığı verilere göre, 34. kattan hayali bir mülk satın alan vatandaş, Mayıs 2026 itibarıyla yasal süreçleri kazanmasına rağmen parasını henüz tahsil edemedi.

İNŞAAT GECİKİNCE DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKARDI

Mağdur vatandaş, 2013 yılında müteahhit firma ile 90 metrekarelik bir daire için anlaşarak yaklaşık 17 bin 400 dolar peşinat ödedi. Söz konusu konutun, kırsal araziler üzerinde yasa dışı olarak inşa edilen, resmi yasal koruması bulunmayan ve piyasa fiyatından üç kat daha ucuza satılan "gri piyasa" mülklerinden biri olduğu belirtildi.

Müteahhit firma, yapıyı 2015 yılında teslim edeceğini taahhüt etmesine rağmen inşaat sürecini geciktirdi. 2017 yılında inşaatın tamamlandığının bildirilmesi ve kalan ödemenin talep edilmesi üzerine anahtarları almak isteyen Shen, satın aldığı 34. katın binada mevcut olmadığını, yapının yalnızca 32 kat olarak inşa edildiğini tespit etti.

VARLIĞI OLMAYAN MÜTEAHHİTTEN TAHSİLAT YAPILAMIYOR

Olayın ortaya çıkmasının ardından müteahhit firma, mağdura 32. katta alternatif bir daire önerdi ancak kısa süre sonra bu dairenin de başka bir kişiye satılmış olduğu anlaşıldı. Parasının iadesini talep eden Shen'e, firma tarafından 2020 yılında 20 bin yuan ve 2022 yılında 50 bin yuan tutarında kısmi ödeme yapıldıktan sonra firma yetkilileri iletişimi tamamen kesti.

Konuyu Xiangyang Tahkim Komisyonu’na taşıyan Shen lehine resmi karar açıklandı. Komisyon, müteahhit firmanın kalan 47 bin 700 yuan ana borcu ve 27 bin yuan gecikme faizini ödemesine hükmetti. Ancak mülki mahkeme kayıtlarına göre, müteahhidin adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı veya banka birikimi bulunmadığı için Mayıs 2026 mülki dönemi itibarıyla mağdura herhangi bir ödeme gerçekleştirilemedi.