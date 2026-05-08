Delikanlı için final kararı alındı. Son dönemin en yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak dikkat çeken dizi, kısa sürede ekran macerasını sonlandırıyor.

32 MİLYONLUK BÜTÇESİ OLAY OLMUŞTU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 32 milyonluk bütçesiyle öne çıkan dizi, 7. bölümde final yapacak. Show TV’de pazartesi akşamları yayınlanan yapımın şu an 6. bölümü çekiliyor.





DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide ayrıca Salih Bademci ve Mina Demirtaş da yer alıyordu.

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay’ın bulunduğu yapım, 5. bölüm sonrası değişiklik yaşamıştı. Buna rağmen dizi için final kararı değişmedi.