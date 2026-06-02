ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) onay vermesi halinde iki yıl içinde uygulanması planlanan biyolojik kontrol projesi; Batı Nil virüsü, Zika, dang humması, sarı humma ve chikungunya gibi ölümcül hastalıkların popülasyonunu azaltmayı hedefliyor. EPA, deneysel kullanım iznine yönelik karar aşamasından önce 5 Haziran'a kadar kamuoyundan görüş toplamaya devam edeceğini açıkladı. Proje onaylandığı takdirde, ABD tarihindeki en büyük silsileli biyolojik müdahale operasyonlarından biri gerçekleştirilmiş olacak.

DOĞAYA SALINACAK ERKEK SİNEKLER İNSANLARI ISIRMIYOR

Proje kapsamında özellikle Batı Nil virüsünün ana taşıyıcısı olan "Culex" türü sivrisinekler hedef alınıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre Batı Nil virüsü, ülkede sivrisineklerden kaynaklanan en yaygın enfeksiyon türü olarak kaydediliyor.

Google’ın yaklaşık on yıl önce başlattığı "Debug" programı kapsamında geliştirilen bu yöntemde, yalnızca laboratuvar ortamında Wolbachia adlı doğal bakteriyle enfekte edilmiş erkek sivrisinekler kullanılacak. Biyolojik yapıları gereği insanları ısırmayan erkek sivrisinekler, doğadaki yabani dişi sivrisineklerle çiftleşecek. Ancak bakteriyel uyuşmazlık nedeniyle bu eşleşmelerden doğan yumurtalar çatlamayacak ve larvalar hayatta kalamayacak. Böylece hedef türün popülasyonu zamanla nesil bazında tüketilecek.

YAPAY ZEKA VE ROBOTİK SİSTEMLERLE YETİŞTİRİLDİLER

Sivrisineklerin kitlesel üretimi, cinsiyet ayrımı ve doğaya salınma aşamalarının tamamında yapay zeka destekli robotik sistemler görev alıyor. Google mühendisleri, dişi sineklerin yanlışlıkla doğaya salınmasını engellemek amacıyla milimetrik seviyede görüntü işleme teknolojisi kullanıldığını bildirdi.

Isıran ve hastalık bulaştıran tarafın yalnızca dişi sivrisinekler olduğunu hatırlatan yetkililer, salınacak 32 milyon erkek sineğin yerel halk üzerinde doğrudan bir ısırılma riski oluşturmayacağını beyan etti. Projenin operasyon takvimi ve kesin salım lokasyonları, EPA'nın haziran ayı içerisinde yayımlayacağı yasal mevzuat raporunun ardından netlik kazanacak.