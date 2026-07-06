Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen ve ülkede son yüz yılda kaydedilen en büyük sarsıntılar olan 7,4 ve takip eden 7,5 büyüklüğündeki depremlerde binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Yüzlerce gökdelen ve apartman çöktü. Bu çöken binalar arasında felaketten en çok etkilenen La Guaira eyaletinin kuzeyindeki Caraballeda bölgesinde bulunan 10 katlı Ritamar Palace binası da vardı.

Deprem sırasında bu binadaki apartman dairesinde yalnız olan 12 yaşındaki Fabiana Blanco, yıkılan duvarların arasında mahsur kaldı.

Annesi, olaydan hemen kızını kurtarmak için halkı seferber etti. Ancak mucize eseri hayatta kalan küçük kızı saatler sürecek zorlu bir süreç bekliyordu. Sonunda çıkartılan Fabiana, 32 saat boyunca nasıl hayatta kaldığını anlattı.

'BURADA ÖLECEĞİM'

Yaşanan felaket sırasında spor kursunda hocalık yapan anne Karina Blanco, yaşadıklarına bir süre anlam veremediğini anlattı.

Karina, “depremin ciddiyetini fark ettiğimde, ‘kızım, kızım’ diye bağırmaya başladım. Arabama binip olabildiğince hızlı sürmeye başladım,” dedi

Dehşete düşen anne, La Guaira eyaletinin kuzeyindeki Caraballeda’da bulunduğu binaya vardığında gözlerine inanamadı. “Bir bina gördüm, sonra benim binamın bulunduğu yerde bir boşluk vardı, ardından da başka bir bina" dedi.

10 katlı binanın birinci katındaki dairelerinde, Fabiana depremleri hissettiğinde annesinin yatak odasındaydı. Mutfağa koştu ve tezgaha tutunmuşken etrafındaki duvarlar çöktü. Yere savruldu.

Fabiana, “Her şeyin sallandığını, düştüğünü, kırıldığını gördüm; sonra da duvarlar çatladı. Dairemi bir arkadaşımın dairesinden ayıran duvar çöktü. O anda şöyle düşündüm: ‘Öleceğim. Bundan kurtulamayacağım. Kimse beni kurtarmayacak,’” dedi.

Fabiana'yı yanına saklandığı buzdolabı kurtardı. Dolab, molozların kızı ezmesini engelledi. Çevresindeki yıkıntıların arasında mahsur kalmasına rağmen sakinliğini korumaya çalıştı.

O andan itibaren, Fabiana için çile dolu bir 32 saat başlamış oldu.

UMUDUN YEŞERDİĞİ AN

Yıkılan binanın dışında Karina, kızının yatağının yarısının enkazın arasından dışarı çıktığını gördü.

Anne, “Kompleksin bir ucundan diğer ucuna koşarken ‘O öldü. Kızım öldü’ diye bağırıyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum,” dedi. Ancak umutlar sonradan yeşerdi.

Enkaz altındayken üst komşusunun bakıcısı olan bir hemşireyle iletişim kurmayı başaran Fabiana, hemşirenin depremden 6 saat sonra kurtarılmasıyla dış dünyaya sesini duyurdu.

Fabiana, hemşire ile yaşadığı anları “Bana sakin olmamı ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi" sözleriyle aktardı.

Hemşirenin anne Karina'ya verdiği müjdeyle herşey değişti. Acılı anne, "Fabiana olmadan yeni bir hayata başlamak için güç dileyerek kendimi Tanrı’ya teslim etmiştim. Sonra biri bana, ‘Kızın hayatta’ dedi,” diyerek o acı-tatlı anı anlattı.

Hemşirenin içeride bir çocuğun hayatta olduğunu gönüllülere bildirmesi üzerine arama çalışmaları yeniden hız kazandı.

'PEYNİR VE KETÇAP BENİ HAYATA BAĞLADI'

Enkaz altındayken şebeke olmaması sebebiyle dış dünyayla iletişim kuramayan Fabiana, durumunu anlatan bir video kaydetti.

Fabiana, enkazın altında yaşadıklarını “Nedense içimde bir umut ve inanç vardı,” dedi.

Molozlar altındaki mücadelesini anlatan kız“Bacaklarımdan biri acı veren bir pozisyonda bükülmüştü; onu düzeltmek için enkazın bir kısmını kaldırdım. Bunu yaparken vücudumda sıyrıklar ve kesikler oluştu, ama bir şişe ketçap ve biraz rendelenmiş peynir buldum. Beni ayakta tutan da buydu" sözleriyle durumun vehametini anlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından sonuç alınamadığı ve ümitlerin tükendiği anlarda Viktor isimli bir gönüllü, enkazın üzerine tırmanarak Fabiana ile yeniden temas kurdu ve onun hayatta olduğunu annesine müjdeledi.

EKİPLER SAATLER SONRA GELDİ

Bölgedeki itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine çağrılan Caracas arama kurtarma ekibi, hava karardıktan sonra bölgeye ulaştı.

Çevredeki yedi motosiklet ve birkaç aracın farlarıyla aydınlatılan enkaz alanında ekipler titiz bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Fabiana'nın görülebileceği bir delik açıldı ve küçük kızın kurtarma ekiplerine gülümsediği anlar ülkede büyük yankı uyandırdı.

Depremden 32 saat sonra, cuma günü yerel saatle 02.00 sıralarında açılan tünel sayesinde Fabiana enkazdan sağ çıkarılarak annesine kavuştu.

Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı Ritamar Palace binasından sadece 3 kişi sağ olarak kurtarılabildi. Pazar günü itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342 olarak teyit edilirken, on binlerce kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Sol ayağında kırık ve vücudunda bazı sıyrıklar bulunan Fabiana, tedavisinin ardından anneannesinin evine yerleşti.

Depremin izlerini silmeye çalışan aile, yaşadıkları büyük acıya rağmen hayatta kaldıkları için teselli buluyor.