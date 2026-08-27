Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, 25 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınları, kendisinden haber alamayınca çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı.
Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla dron destekli arama çalışması başlatıldı.
DERE YATAĞINDA YARALI HALDE BULUNDU
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sırasında bugün saat 12.00 sıralarında Bilgiç’in, Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkisinde dere yatağında bulunduğu tespit edildi.
Dere yatağına düştüğü belirlenen Bilgiç’in yaralı olduğu görülürken, ekipler bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.
Yaklaşık 32 saat sonra bulunduğu yerden çıkarılan Bilgiç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 79 yaşındaki Bilgiç’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.