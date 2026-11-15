Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden yuvarlanan otomobilin 32 yaşındaki sürücüsü Bekir Sönmez yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gece Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Sönmez (32) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, köprüden yuvarlanarak yol kenarındaki yamaca düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sönmez'in cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.