Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, eğitim hayatına Londra'da devam etme kararı aldı. Moda yönetimi eğitimi almak için İngiltere'ye giden ve 8 ay boyunca Londra'da kalacak olan Çetinkaya, okulun ilk gününde yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşından sonra yeniden sıralara dönen fenomen, ilk ders öncesinde okul kombinini ve hazırlıklarını takipçilerine gösterdi.

OKULUN İLK GÜNÜ İÇİN HAZIRLANDI

Sınıf arkadaşlarını merak ettiğini söyleyen Sibil Çetinkaya, ilk gün heyecanını takipçileriyle paylaştı. “Bu kız ne kadar kasmış demesinler” diyerek okul kombini için fazla özenli görünmek istemediğini dile getiren fenomen, Fashion Business dersi alacağı için de hevesli olduğunu belirtti.

Çetinkaya, yıllar sonra yeniden kullanacağı ders not defterini de paylaşarak okul hazırlıklarından bir kesit sundu. İlk dersine gitmek için metro kullanması da paylaşımlarında yer aldı.

İLK DERSİNİ ÇOK SEVDİ

Ders çıkışında yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, ilk gününün güzel geçtiğini anlattı. Öğretmenini sevdiğini ve dersten keyif aldığını söyleyen fenomen, sınıfta bilgisayarla not alanların aksine her şeyi defterine yazdığını belirtti.

Sınıftaki üç kız arkadaşını da tatlı bulduğunu söyleyen Çetinkaya, eve döndüğünde tamamlaması gereken iki ödevi olduğunu ifade etti.

LONDRA'DA 8 AY KALACAK

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sibil Çetinkaya, moda yönetimi eğitimi almak için Londra'ya gitmişti. Eğitim süreci boyunca 8 ay İngiltere'de kalacağını açıklayan fenomen, şehirden yaptığı ilk paylaşımda da “Londra'da yazı çok seviyorum. Vlogda konuşacağımız çok şey olabilir” notunu düşmüştü.