1976'da bir mühendislik öğrencisinin devletin ihtiyaç fazlası ürün satışından 217,77 dolara (güncel kurla yaklaşık 10 bin 657 TL) satın aldığı yaklaşık 1.150 adet manyetik kaset makarasının arasından çıkan 3 adet tarihi kayıt, yıllar sonra dev bir servete dönüştü.

Üzerinde el yazısıyla “Apollo 11 EVA” notu bulunan kasetler, Sotheby’s müzayedesinde 1,82 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 89,07 milyon TL) alıcı buldu.

NASA ORİJİNAL KAYITLARI KAYBETTİ

Ay'a ayak basılan ilk anların Houston'daki kontrol merkezinde izlendiği ham görüntülerini içeren bu kasetlerin hikayesi, NASA'nın kendi arşivini kaybetmesiyle kritik bir boyut kazandı. Amerikan uzay ajansı, görev sonrası arşiv kasetlerinin üzerine yeniden kayıt yaptığı için ellerindeki orijinal görüntüleri kaybetti.

Avustralya’dan alınan 45 adet yavaş taramalı makara yeni kayıtlar için kullanılırken, Houston’daki yedek kopies ise elverişsiz saklama koşulları nedeniyle bozuldu.

32 YIL BOYUNCA KUTUDA UNUTULDU

NASA'daki stajını yeni tamamlayan Gary George, 1976 yılında tanesi 260 dolar (güncel kurla yaklaşık 12 bin 724 TL) olan kasetlerin tamamını tek bir kaset fiyatından daha ucuza alarak eve getirdi. Baba George'un üzerindeki "APOLLO 11 EVA, 20 Temmuz 1969" yazısını fark etmesi üzerine üç kaset bir kutuya konularak saklandı.

2008 yılında bir NASA çalışanının uyarısıyla kasetlerin varlığı yeniden gündeme geldi. Ancak taraflar kasetlerin akıbeti ve okunması konusunda anlaşmaya varamadı.

EN NET AY GÖRÜNTÜLER ARŞİVCİDE ÇIKTI

Nadir bulunan kaset okuma cihazlarına sahip video arşivcisi David Crosthwait'in Burbank'teki stüdyosunda Ekim 2008'de oynatılan kasetlerin durumunun kusursuz olduğu tespit edildi. Kasetlerdeki görüntü kalitesinin, NASA'nın kendi arşivleri de dahil olmak üzere bilinen tüm kopyalardan daha net olduğu belirlendi.

32 yıl boyunca saklanan 3 makara, 20 Temmuz 2019 tarihindeki Sotheby’s müzayedesinde 1,82 milyon dolarlık (yaklaşık yaklaşık 89,07 milyon liralık) rekor bedelle yeni sahibinin oldu.