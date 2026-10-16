Dünyayı gezme hayaliyle yollara düşen ve 32 yıldır aralıksız yürüyen tecrübeli gezgin, Türkiye turu kapsamında Sivas’a ulaştı. Onlarca ülke ve binlerce şehri geride bırakan seyyah, Sivas sokaklarına adım atar atmaz yöre halkının gösterdiği misafirperverlik karşısında adeta şaşkına döndü.

SİVAS’A GELİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yıllardır süren yolculuğu boyunca sayısız ülke gezen ve farklı kültürleri yerinde deneyimleyen gezgin, Sivas'ta hiç beklemediği bir ilgi görünce şaşkına döndü. Kent meydanında ve sokaklarda yürüdüğü sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından her köşe başında durdurularak çay ikramları, yemek davetleri ve samimi sohbetlerle karşılanan seyyah, cebinden tek kuruş dahi harcamadan tüm şehri gezdi.

‘HİÇBİR YERDE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM’

Sivaslıların gösterdiği cömertlik ve sıcakkanlılık karşısında nutku tutulan tecrübeli gezgin, "32 yıldır yollardayım, dünyanın dört bir yanını yaya olarak gezdim. Kıtalardan geçtim, onlarca farklı kültür tanıdım ama Sivas’a geldiğimde yaşadıklarım karşısında gerçekten şoke oldum. Adım attığım her dükkanda, geçtiğim her sokakta insanlar beni evlerine, sofralarına davet etti. İkram etmek için adeta birbiriyle yarıştılar. Yıllardır yürüyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir misafirperverlikle karşılaşmamıştım” dedi.

HAFIZASINDAN SİLİNMEYECEK ANILARLA AYRILDI

Sivas'ta geçirdiği günlerin 32 yıllık yolculuğu arasındaki en unutulmaz anlara dönüştüğünü belirten gezgin, kentten ayrılırken Türk insanının ve Sivas halkının cömertliğini hafızasına kazıdığını belirtti.